Región noreste lidera quejas por telecomunicaciones en 2025

El año 2025 cerró con un alto número de quejas por parte de consumidores en la región nororiente del país, lo que obligó a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que abarca municipios de Nuevo León y Tamaulipas, a intervenir de manera constante para conciliar conflictos entre usuarios y proveedores de bienes y servicios.

Principales quejas sobre estos servicios

De acuerdo con la delegación, la mayoría de las inconformidades se concentraron en empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, las cuales encabezaron la lista de quejas presentadas ante la Profeco. Los principales motivos fueron cobros injustificados y servicios contratados que no se cumplieron conforme a lo ofrecido, lo que llevó a los usuarios a recurrir a la autoridad para buscar una solución.

El delegado de Profeco en la zona nororiente, José Luis Márquez Sánchez, informó que la gran mayoría de estos casos se logró resolver mediante procesos de conciliación, especialmente en el sector de telecomunicaciones, donde existe una comunicación directa con las empresas del ramo. Señaló que incluso se cuenta con convenios que permiten un contacto más ágil, como el uso de líneas telefónicas directas para atender y resolver con mayor rapidez las quejas de los consumidores.

Atención a las inconformidades de manera puntual

Otra de las empresas que registró un alto número de inconformidades fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, la dependencia mantiene un convenio de colaboración con Profeco y opera un módulo interno de atención rápida dentro de sus instalaciones, lo que ha permitido agilizar la resolución de reclamos relacionados con el servicio eléctrico.

El delegado explicó que este módulo atiende de manera puntual a los ciudadanos que acuden a presentar quejas por problemas como bajo voltaje o facturación que consideran injusta, en un horario amplio, lo que ha contribuido a que los casos se canalicen y resuelvan con mayor eficiencia en toda la zona que cubre la delegación nororiente.

Finalmente, Márquez Sánchez indicó que durante 2025 se radicaron poco más de 700 quejas por distintos conceptos, de las cuales la gran mayoría se resolvieron favorablemente mediante la conciliación. Agregó que el principal reto para este 2026 será incrementar aún más ese porcentaje y lograr que los negocios cumplan efectivamente con las ofertas, promociones y garantías que anuncian, con el objetivo de fortalecer la protección al consumidor y reducir el número de inconformidades en la región.

