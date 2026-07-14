Aplicará Tránsito multas por apartar lugares en la vía pública

El director de Seguridad, Tránsito y Vialidad del Municipio de Victoria, Javier Córdova, informó que se aplicarán multas de entre 500 y 1,800 pesos por esto

El director de Seguridad, Tránsito y Vialidad del Municipio de Victoria, Javier Córdova González, informó que se aplicarán multas de entre 500 y 1,800 pesos a quienes separen con objetos como botes, piedras, conos, macetas o cualquier otro elemento los espacios públicos en la capital del estado.

“Claro que está prohibido; la verdad es que a veces en los tianguis, en el primer cuadro de la ciudad, en escuelas, es una práctica muy frecuente, entonces no está permitido. Evítenos la pena de recogerles ahí la cubeta, los conitos o lo que pongan ahí para separar los espacios públicos para estacionamiento; incluso piedras ponen también y, aparte, es sancionable ese tipo de malas prácticas”, señaló.

El funcionario municipal dijo que a la semana se realizan un promedio de cinco infracciones por este concepto, en donde propietarios de negocios, viviendas o incluso en casas o terrenos abandonados colocan todo tipo de objetos para separar lugares para estacionamiento en sitios públicos.