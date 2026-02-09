Podcast
Coahuila

Aplicará Coahuila 125 mil dosis contra el sarampión

Se informó que se aplicarán dos tipos de vacunas, la doble viral, que es principalmente para adultos, y la triple viral para niños y menores de edad.

  • 09
  • Febrero
    2026

El Sector Salud de Coahuila tiene planeado aplicar 125 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, ante la alerta sanitaria a nivel nacional por los brotes de esta enfermedad en Chihuahua y en Jalisco.

Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud de Coahuila informó que en coordinación con instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Magisterio y el Ayuntamiento de Saltillo se ha organizado una campaña de vacunación para prevenir contagios ante el crecimiento de casos en entidades como Durango y Nuevo León.

“Vamos a andar casa por casa, vamos a instalar módulos en los centros comerciales, vamos a ir a la ruta recreativa, vamos a tener en los centros de salud y hospitales vacunas, tenemos el suficiente biológico para completar esquemas, la intención es proteger y prevenir que se los venga un problema”.

Agregó que se aplicarán dos tipos de vacunas, la doble viral, que es principalmente para adultos, y la triple viral para niños y menores de edad.

La vacunación inició este lunes en la colonia Hacienda Narro, donde también acudió el coordinador del programa Mejora, Gabriel Elizondo, sin embargo la intención es que las brigadas abarquen al grueso de la población en Saltillo y en el estado.


