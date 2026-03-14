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Nuevo León

Suspenderán carriles reversibles en Monterrey por día de asueto

La Dirección de Tránsito de Monterrey informó que sí se aplicará el carril reversible por la tarde en la Carretera Nacional; conoce algunas recomendaciones

  • 14
  • Marzo
    2026

Debido a la disminución en el flujo vehicular durante el día de asueto, el Gobierno de Monterrey informó que este lunes 16 de marzo quedarán suspendidos varios carriles reversibles que normalmente operan en días hábiles. Las autoridades municipales señalaron que los operativos se reactivarán de manera regular a partir del martes.

Carriles afectados

Entre los carriles reversibles que no estarán en funcionamiento por la mañana se encuentran los aplicados habitualmente en las avenidas Paseo de los Leones, Gonzalitos, Chapultepec, Morones Prieto y la Carretera Nacional. Además, quedará suspendido el carril reversible vespertino que normalmente se implementa en Paseo de los Leones.

Excepción en la Carretera Nacional

La Dirección de Tránsito de Monterrey informó que sí se aplicará el carril reversible por la tarde en la Carretera Nacional, en el sentido de sur a norte, a partir de las 18:30 horas, debido a que en días de asueto suele incrementarse el tráfico vehicular en la zona por el regreso de actividades recreativas.

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Recomendaciones a conductores

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad para prevenir accidentes durante el día de descanso.


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