Nuevo León

Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe

El municipio de Guadalupe aplicará ajustes desde el 24 de febrero para fortalecer los Corredores Verdes y priorizar la seguridad peatonal

Con el objetivo de agilizar el tráfico y fortalecer el proyecto de "Corredores Verdes", Guadalupe informó que, a partir del próximo martes 24 de febrero, las calles Zaragoza y Barbadillo cambiarán su sentido de circulación en el primer cuadro del municipio.

Ángel Ponce, director de Ingeniería Vial, detalló que los ajustes se aplicarán de la siguiente manera:

La calle Zaragoza circulará únicamente de Norte a Sur, desde la calle Guadalupe hasta Insurgentes.

Y la calle Barbadillo cambiará su sentido de sur a norte, desde Insurgentes hasta la calle Guadalupe.

“Estos cambios son para mejorar el tema de los corredores verdes; actualmente se cuenta con uno en la calle Guadalupe y próximamente se va a inaugurar el corredor de la calle Zaragoza. Es para mejorar la conectividad con estos corredores, darle más seguridad al peatón y mejorar la movilidad dentro del Centro de Guadalupe”, señaló Ponce.

Se informó que, tras semanas de socialización con los vecinos del sector, se procedió con la instalación de señalética vertical para orientar a los usuarios. Asimismo, personal de la Dirección de Tránsito mantendrá un operativo especial durante los primeros días para asistir y guiar a los automovilistas ante la nueva configuración vial.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta reconfiguración busca mejorar la conectividad con el nuevo corredor de la calle Zaragoza, próximo a inaugurarse, priorizando la seguridad del peatón y una movilidad más fluida en la zona centro.

A partir del martes 24 de febrero, tome precauciones si circula por el centro de Guadalupe:

  • Calles que cambian de sentido: Zaragoza y Barbadillo.
  • Cómo quedan: Zaragoza será de Norte a Sur; Barbadillo será de Sur a Norte (ambas en el tramo entre Guadalupe e Insurgentes).
  • ¿Por qué el cambio? Para facilitar la conexión con los nuevos corredores verdes y mejorar la seguridad peatonal.
  • Operativo: Habrá presencia permanente de Tránsito municipal durante los primeros días de la transición.

