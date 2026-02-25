Activa Nuevo León estrategia de seguridad 'Presencia Total'

El Gobierno de Nuevo León activó oficialmente la estrategia de seguridad “Presencia Total”, un nuevo esquema permanente de vigilancia y prevención del delito con el que se busca blindar por completo a la entidad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El gobernador Samuel García informó que esta estrategia sustituye a la Operación Muralla y se aplicará de manera permanente, todos los días, sin esperar a que ocurran hechos extraordinarios.

“Hoy Nuevo León pasa a una nueva etapa. Dejamos atrás los operativos temporales y arrancamos Presencia Total, una estrategia diaria, permanente, con el cien por ciento de nuestra policía en las calles”, afirmó el mandatario.

Arranque oficial en Monterrey – Carretera Nacional

Como parte del inicio formal de esta nueva etapa, el gobernador dio el banderazo de arranque de la estrategia "Presencia Total" en Monterrey, específicamente en el sector de la Carretera Nacional, una de las vialidades más importantes y transitadas del estado.

“Arrancamos aquí, en la Carretera Nacional, porque es una de las principales entradas y salidas del estado. Desde hoy habrá vigilancia permanente, presencia real y patrullaje constante”, señaló Samuel García.

El mandatario destacó que el despliegue contempla el 100 por ciento de la policía estatal, con presencia continua en accesos, salidas y puntos estratégicos del área metropolitana de Monterrey.

Nueva Fuerza Civil: más elementos y cobertura total

A cuatro años del inicio de la actual administración, el gobernador resaltó la transformación de Fuerza Civil, que pasó de 3,000 a 6,600 elementos, con la meta de alcanzar 7,000 policías en marzo.

“Recibimos una Fuerza Civil debilitada y hoy tenemos una corporación fuerte, profesional y en crecimiento, con más elementos y mejor preparación”, expresó.

Asimismo, subrayó que la corporación fue descentralizada con 16 destacamentos activos en puntos estratégicos como Villaldama, China, Galeana y Linares.

“Hoy no solo cuidamos el área metropolitana, hoy cuidamos todo Nuevo León”, puntualizó.

Inversión histórica y blindaje carretero

En materia de equipamiento, Samuel García informó que Fuerza Civil pasó de no contar con unidades tácticas a operar 110 vehículos Black Mamba y más de 1,100 patrullas, incluyendo 200 nuevas Chevrolet Blazer destinadas a la División Carreteras.

“Estamos blindando las carreteras del estado como nunca antes, con unidades nuevas, divisiones especializadas y presencia permanente”, aseguró.

El despliegue inició en la Carretera Nacional y se extenderá progresivamente a las carreteras hacia Saltillo, Reynosa, Laredo, Colombia, Monclova y otros puntos estratégicos.

Inteligencia, tecnología y coordinación total

El gobernador destacó que, gracias a una inversión histórica superior a 32 mil millones de pesos, Nuevo León cuenta hoy con helicópteros, drones, sistemas de inteligencia y un robusto sistema de videovigilancia desde el C5, con más de 22 mil cámaras integradas.

“Hoy Nuevo León es el estado con mayor capacidad tecnológica en materia de seguridad. Tenemos inteligencia, coordinación y voluntad para mantener la tranquilidad”, concluyó.

A este esfuerzo se suma la colaboración del sector privado mediante el programa Ponte Nuevo, así como la coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, consolidando un blindaje total de la entidad rumbo a eventos internacionales como el Mundial 2026.

