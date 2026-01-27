Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T145614_081_148384a9d4
Tamaulipas

Voluntariado DIF y PC apoyan a personas vulnerables por frío

Se contó con el apoyo de personal perteneciente a Bienestar Animal, quien se encargó de llevar alimento a las mascotas de las personas atendidas

  • 27
  • Enero
    2026

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas en situación de vulnerabilidad ante el descenso de temperaturas registrado en la ciudad, en representación del alcalde de Reynosa, la presidenta del Voluntariado DIF-Reynosa, Alejandra Yelitza Garza, encabezó el Operativo Carrusel, junto con personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal y del Sistema DIF Reynosa.

bb352689-1e6c-4b67-9149-859e4299634a.jpg

Ofrecen traslado hacia albergues

Durante el recorrido se realizó la detección de personas vulnerables para ofrecerles traslado al albergue habilitado en el Polideportivo, además de la entrega de cobijas, calcetines, pan y chocolate caliente. También se contó con el apoyo de Bienestar Animal, que llevó alimento para las mascotas de las personas atendidas.

aa5d4d63-fbde-4284-ab08-f16f1639634e.jpg

Asimismo, las brigadas brindaron atención a personas en situación de calle que no han querido ser trasladadas a los albergues y que permanecen en banquetas, la central camionera y plazas públicas, a quienes se les proporcionó apoyo en el lugar como parte de las acciones preventivas para mitigar los efectos del frío.

f9856a33-ae91-4779-80db-09133e1a5f7b.jpg

Estas acciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre Protección Civil Municipal, el Voluntariado y el DIF Reynosa, como parte del compromiso de proteger la salud y el bienestar de la población durante la temporada de frío.

También podría interesarte: Frío provoca ausentismo escolar en el sur de Tamaulipas


