Árbol seco derriba postes en la colonia López Portillo de Reynosa

Un enorme árbol seco que se encontraba al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia López Portillo, terminó por desplomarse y derribar dos postes de madera saturados de cableado perteneciente a empresas de telecomunicaciones.

Tras el incidente, montones de cables quedaron colgando peligrosamente en el área, mientras que los trozos de madera de los postes, deteriorados por el tiempo, se partieron a la mitad. Una de las mufas de las viviendas cercanas también resultó severamente dañada.

De acuerdo con los vecinos, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes y, ante la falta de atención inmediata, fueron ellos mismos quienes colocaron cintas de precaución para acordonar el sitio y evitar accidentes.

Aunque el problema ya fue resuelto, esta situación deja como reflexión la importancia de verificar las condiciones de los árboles y ramas cercanas al tendido eléctrico. La poda oportuna y el mantenimiento preventivo pueden evitar riesgos y daños como los que recientemente enfrentaron los habitantes de esta colonia.

