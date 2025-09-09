Cerrar X
Nuevo León

Arrancan obras del Tren del Norte en Nuevo León

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio de obras, mientras el mandatario estatal destacó la importancia del proyecto

  • 09
  • Septiembre
    2025

Autoridades federales y estatales arrancaron los trabajos de construcción del primer tramo en Nuevo León del Tren del Norte, Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

El evento fue encabezado por el Gobernador Samuel García, acompañado del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; y por el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

preview (1).jpeg

Se trata de un tramo de 100 kilómetros, iniciado en el poblado Unión San Javier en Salinas Victoria; de los 396 kilómetros en total del trayecto entre Saltillo y Nuevo Laredo.

“Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey, y de ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama.”, expresó el Mandatario estatal." expresó el gobernador.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous detalló que el tramo del tren de pasajeros será de 396 kilómetros; y circulará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

preview (2).jpeg

Para esto se contempla un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje.

Este tramo ferroviario beneficiará a una afluencia de 7 millones de pasajeros anuales.

 

 


