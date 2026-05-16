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Internacional

Trump arremete contra la gobernadora de Nueva York

El presidente responsabilizó a la gobernadora por el paro histórico del Long Island Rail Road, por la huelga de ferrocarriles en el estado

  • 16
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este sábado a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la huelga ferroviaria que paralizó el Long Island Rail Road (LIRR), una medida sin precedentes que afecta a cientos de miles de usuarios en el estado.

La confrontación política se intensificó después de que Hochul responsabilizara a la Administración Trump por acelerar de forma imprudente el proceso de mediación entre sindicatos y la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), lo que, según ella, contribuyó directamente al estallido del conflicto laboral.

A través de Truth Social, Trump negó cualquier responsabilidad y lanzó un ataque frontal contra la mandataria estatal.

“La fallida gobernadora del estado de Nueva York me acaba de culpar por la huelga del ferrocarril de Long Island, cuando sabe perfectamente que no tengo NADA QUE VER con eso. Ni siquiera me enteré hasta esta mañana”, escribió.

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Además, añadió un tono desafiante al asegurar: “No, Kathy, es tu culpa… Si no puedes solucionarlo, avísame y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente”.

La huelga, la primera en la historia del LIRR, llega tras tres años de negociaciones fallidas entre los sindicatos ferroviarios y la MTA.

Los trabajadores denuncian que sus salarios han quedado rezagados frente al elevado costo de vida en Nueva York y señalan que no reciben aumentos desde 2022.

Entre sus principales demandas destacan:

  • Un aumento salarial retroactivo del 9.5% para cubrir los últimos tres años
  • Un incremento adicional del 5% para 2026

Por su parte, la MTA ha ofrecido un aumento del 3% y un pago único en efectivo, propuesta que los sindicatos consideran insuficiente.

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Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, aseguró que aceptar las exigencias sindicales podría comprometer seriamente las finanzas del sistema de transporte.

“Esta es una huelga en la que todos salen perdiendo”, afirmó, al insistir en que la autoridad no aceptará un acuerdo que traslade costos excesivos a pasajeros y contribuyentes.

De acuerdo con reportes, la suspensión del LIRR impacta a más de 270,000 pasajeros que utilizan diariamente esta red ferroviaria para trasladarse entre Long Island y la ciudad de Nueva York.


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