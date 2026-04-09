Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rutte_enfrenta_arduo_desafio_mientras_trump_arremete_contra_otan_d2d1af0399
Internacional

Rutte enfrenta arduo desafío mientras Trump arremete contra OTAN

Durante una entrevista, rechazó confirmar informes de que Trump está considerando retirar tropas de países europeos que no apoyan la guerra

  • 09
  • Abril
    2026

El secretario general de la Organización del Tratado Atlántico-Norte (OTAN), Mark Rutte, superó una nueva prueba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde que lanzó la guerra, Trump ridiculizó a los aliados de Estados Unidos calificándolos de “cobardes”, ha arremetido contra la alianza al calificarla como "un tigre de papel".

También comparó al primer ministro británico, Keir Starmer con Neville Chamberlain, a quien probablemente se recuerda más por una política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi.

Tras conversar con Rutte, el mandatario republicano recurrió a las redes sociales para mostrar su molestia. A través de su cuenta publicó: 

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LA NECESITAMOS, Y NO ESTARÁ AHÍ SI LA NECESITAMOS OTRA VEZ”.

Ante este panorama, el secretario de la OTAN optó por elogiar a Trump por obligar a los aliados a gastar más en defensa. 

Durante una entrevista, Rutte rechazó confirmar informes de que Trump está considerando retirar tropas de países europeos que no apoyan la guerra.

“Fue una discusión muy franca, muy abierta, pero también una discusión entre dos buenos amigos”, dijo Rutte. 

El propio Rutte ha dicho que la OTAN no se sumaría a la guerra, y no hay confirmación pública de que Estados Unidos, ni siquiera haya planteado el asunto en la sede de la organización en Bruselas.

Insistió en que la alianza solo se defenderá a sí misma y no se involucrará en otro conflicto fuera de su territorio, es decir, Europa y Norteamérica.

OTAN siempre estará dispuesto a brindar apoyo

Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó que siempre estará dispuesto a considerar brindar apoyo a través de la OTAN a socios que lo solicitan allí.

“Si Estados Unidos o cualquier otro aliado de la OTAN está pidiendo nuestro apoyo, siempre estamos listos para hablarlo. Pero para eso, por supuesto, necesitamos la solicitud oficial para discutir entonces cuál es la misión, cuál es el objetivo”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

netanyahu_anuncia_negociacion_con_libano_para_desarmar_hezbola_4218150463
Netanyahu anuncia negociación con Líbano para desarmar a Hezbolá
sheinbaum_buque_cuahtemoc_0eb534d04c
Senado avala salida del Buque Cuauhtémoc a aguas internacionales
Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_13_59_PM_c1ac64b693
Trump critica a la OTAN en reunión con Mark Rutte
publicidad

Últimas Noticias

H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
Operativo_Profepa_Conanp_OAX_001_6b7fce2f45
Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×