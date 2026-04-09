Rutte enfrenta arduo desafío mientras Trump arremete contra OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado Atlántico-Norte (OTAN), Mark Rutte, superó una nueva prueba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde que lanzó la guerra, Trump ridiculizó a los aliados de Estados Unidos calificándolos de “cobardes”, ha arremetido contra la alianza al calificarla como "un tigre de papel".

También comparó al primer ministro británico, Keir Starmer con Neville Chamberlain, a quien probablemente se recuerda más por una política de apaciguamiento hacia la Alemania nazi.

Tras conversar con Rutte, el mandatario republicano recurrió a las redes sociales para mostrar su molestia. A través de su cuenta publicó:

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LA NECESITAMOS, Y NO ESTARÁ AHÍ SI LA NECESITAMOS OTRA VEZ”.

Ante este panorama, el secretario de la OTAN optó por elogiar a Trump por obligar a los aliados a gastar más en defensa.

Durante una entrevista, Rutte rechazó confirmar informes de que Trump está considerando retirar tropas de países europeos que no apoyan la guerra.

“Fue una discusión muy franca, muy abierta, pero también una discusión entre dos buenos amigos”, dijo Rutte.

El propio Rutte ha dicho que la OTAN no se sumaría a la guerra, y no hay confirmación pública de que Estados Unidos, ni siquiera haya planteado el asunto en la sede de la organización en Bruselas.

Insistió en que la alianza solo se defenderá a sí misma y no se involucrará en otro conflicto fuera de su territorio, es decir, Europa y Norteamérica.

OTAN siempre estará dispuesto a brindar apoyo

Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó que siempre estará dispuesto a considerar brindar apoyo a través de la OTAN a socios que lo solicitan allí.

“Si Estados Unidos o cualquier otro aliado de la OTAN está pidiendo nuestro apoyo, siempre estamos listos para hablarlo. Pero para eso, por supuesto, necesitamos la solicitud oficial para discutir entonces cuál es la misión, cuál es el objetivo”.

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