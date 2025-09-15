Atienden peticiones de colectivos de desaparecidos

Después de la reunión que sostuvieron autoridades del gobierno del estado con representantes de colectivos de desaparecidos, el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, resaltó el compromiso de atención en los diferentes rubros como la seguridad social, viáticos, operativos de búsqueda y revisión de las carpetas de investigación, entre otros temas que incluyen el pliego petitorio por parte de los colectivos de búsqueda, en la zona fronteriza, centro y sur de la entidad.

“En la reunión todo bien, es el compromiso del gobernador, en la reunión se establecieron algunas líneas, unos puntos petitorios que le expusieron directamente al gobernador, ya nos los habían comentado, son temas que van principalmente en apoyo a las víctimas como temas de seguridad social”, dijo Barrios Mojica.

Otros de los temas que se abordaron durante la reunión fueron los viáticos, para que los grupos se puedan desplazar por los diferentes municipios, reforzar las búsquedas, operativos y revisiones contundentes.

De acuerdo con declaraciones del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas es uno de los estados con menos reportes de no localizados en los últimos tres años.

