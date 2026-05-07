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Coahuila

Atienden caso de abuso sexual contra joven con síndrome de Down

Autoridades municipales brindan apoyo legal y psicológico a una joven de 22 años presuntamente agredida por personas cercanas a su entorno familiar

  • 07
  • Mayo
    2026

La Dirección de Atención a la Mujer en Tampico brinda acompañamiento legal, psicológico y asesoría integral en un caso reciente de violación sexual contra una joven de 22 años con síndrome de Down, presuntamente agredida mientras permanecía al cuidado de familiares.

Libby Zacil Adame Estrada, directora de Atención a la Mujer en Tampico, explicó que el caso salió a la luz luego de que la madre detectara un embarazo, tras notar alteraciones en el ciclo menstrual de la víctima, situación que derivó en pruebas médicas y en la apertura de una carpeta de investigación ante la Fiscalía.

La funcionaria explicó que este caso, registrado el pasado 5 de abril, refleja una preocupante realidad, ya que cerca del 90 por ciento de las agresiones sexuales atendidas involucran a familiares o personas cercanas al entorno de las víctimas. 

Señaló que la dependencia municipal ofrece acompañamiento gratuito durante todo el proceso judicial, además de atención psicológica para víctimas y familiares, subrayando la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, especialmente en sectores vulnerables como menores de edad y personas con discapacidad intelectual.

Adame Estrada precisó que durante la actual administración se mantiene vigilancia sobre diversos casos de violencia sexual y familiar, aunque reconoció que muchas mujeres aún evitan denunciar por dependencia económica o temor.

Ante ello, reiteró el llamado a padres, madres y tutores a mantenerse atentos, fortalecer la educación preventiva sobre violencia sexual y proteger a niñas, niños y personas con discapacidad, insistiendo en la denuncia. La oportuna es clave para frenar este tipo de delitos.


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