Atienden a 20 personas en albergue Ermita AA durante el frío

Al menos 20 personas han sido atendidas en el albergue Ermita AA durante la presente temporada invernal, como parte de la red de espacios habilitados en la ciudad para brindar resguardo a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Marco, encargado del albergue, informó que solo durante el reciente fin de semana se registraron cinco ingresos, principalmente de personas provenientes de ranchos cercanos, zonas periféricas y del primer cuadro de la ciudad, algunas de ellas canalizadas por Protección Civil y otras que acuden de manera voluntaria tras recibir información en módulos de atención o espacios públicos.

Explicó que el albergue ofrece estancia corta, generalmente de una noche, además de alimentos, agua caliente y un espacio seguro para pernoctar, permitiendo que las personas se retiren al día siguiente en mejores condiciones.

La capacidad máxima del inmueble es de entre 20 y 25 personas, y en temporadas de frío ha llegado a operar al límite.

Además de funcionar como refugio temporal, Ermita AA también opera como espacio de apoyo y rehabilitación, donde se ofrecen pláticas y terapias grupales enfocadas en la atención del alcoholismo y otras adicciones, condición que presentan varios de los usuarios que solicitan resguardo durante la noche.

El encargado señaló que el servicio se mantiene de manera permanente durante todo el año, aunque la demanda aumenta significativamente en invierno.

La operación del albergue se sostiene mediante aportaciones voluntarias de sus integrantes, bajo los principios de estancia voluntaria, servicios gratuitos y respeto a la integridad humana.

El albergue Ermita AA se ubica en la calle Hidalgo Sur 719, en su cruce con Práxedis de la Peña, en la zona centro de Saltillo, a pocos metros del Museo de las Aves y de la escuela 20 de Noviembre, y forma parte de los espacios disponibles para atender a personas que requieren refugio ante las condiciones climáticas adversas.

Comentarios