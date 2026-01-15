Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
grupo_ermita_saltillo1_642c24a1f1
Coahuila

Atienden a 20 personas en albergue Ermita AA durante el frío

El albergue Ermita AA forma parte de los espacios disponibles para atender a personas que requieren refugio ante las condiciones climáticas adversas

  • 15
  • Enero
    2026

Al menos 20 personas han sido atendidas en el albergue Ermita AA durante la presente temporada invernal, como parte de la red de espacios habilitados en la ciudad para brindar resguardo a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Marco, encargado del albergue, informó que solo durante el reciente fin de semana se registraron cinco ingresos, principalmente de personas provenientes de ranchos cercanos, zonas periféricas y del primer cuadro de la ciudad, algunas de ellas canalizadas por Protección Civil y otras que acuden de manera voluntaria tras recibir información en módulos de atención o espacios públicos.

Explicó que el albergue ofrece estancia corta, generalmente de una noche, además de alimentos, agua caliente y un espacio seguro para pernoctar, permitiendo que las personas se retiren al día siguiente en mejores condiciones.

La capacidad máxima del inmueble es de entre 20 y 25 personas, y en temporadas de frío ha llegado a operar al límite.

grupo-ermita-saltillo.jpg

Además de funcionar como refugio temporal, Ermita AA también opera como espacio de apoyo y rehabilitación, donde se ofrecen pláticas y terapias grupales enfocadas en la atención del alcoholismo y otras adicciones, condición que presentan varios de los usuarios que solicitan resguardo durante la noche.

El encargado señaló que el servicio se mantiene de manera permanente durante todo el año, aunque la demanda aumenta significativamente en invierno.

La operación del albergue se sostiene mediante aportaciones voluntarias de sus integrantes, bajo los principios de estancia voluntaria, servicios gratuitos y respeto a la integridad humana.

El albergue Ermita AA se ubica en la calle Hidalgo Sur 719, en su cruce con Práxedis de la Peña, en la zona centro de Saltillo, a pocos metros del Museo de las Aves y de la escuela 20 de Noviembre, y forma parte de los espacios disponibles para atender a personas que requieren refugio ante las condiciones climáticas adversas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
edificio_de_coahuila_2026_b47e43533a
Se otorgan 200 vacantes de trabajo en Ramos Arizpe
IMG_4820_b3b7e5f8f5
Inician proyecto ferroviario Saltillo–Ramos Arizpe–Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja
Rayados_f0e33a6c69
Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial
deportes_berterame_d65035f866
¡Bomba! Germán Berterame saldría de Rayados para fichar con Miami
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×