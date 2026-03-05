Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Exigen aclarar cuentas en municipios de Tamaulipas

La Auditoría Superior de la Federación reportó 387.4 millones de pesos por aclarar en 24 municipios; advierten posibles sanciones si persisten irregularidades

  • 05
  • Marzo
    2026

El Congreso de Tamaulipas exhortó a los gobiernos municipales del estado a solventar las irregularidades detectadas en sus cuentas públicas, con el objetivo de evitar posibles sanciones legales. 

El presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera, advirtió que los entes que no logren acreditar de manera adecuada el manejo de los recursos públicos deberán asumir las responsabilidades que establece la ley. 

Subrayó que la correcta comprobación del gasto no es un procedimiento opcional, sino una obligación jurídica para todas las administraciones locales.

El legislador explicó que la Auditoría Superior del Estado remitió al Congreso un total de 117 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, las cuales serán analizadas por la comisión legislativa encargada de la fiscalización. 

En este proceso, los municipios señalados tendrán la oportunidad de presentar documentación y argumentos para aclarar las observaciones detectadas. 

Sin embargo, advirtió que si las inconsistencias persisten después de esta etapa, las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas e incluso en responsabilidades de carácter penal contra los funcionarios involucrados.

De manera paralela, la Auditoría Superior de la Federación reportó un monto por aclarar de 387.4 millones de pesos en 24 ayuntamientos de Tamaulipas, resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2024. 

Esta información forma parte de la tercera entrega de informes de fiscalización presentada en febrero de 2026, en la que se detallan diversas observaciones relacionadas con el uso de recursos federales transferidos a los municipios.

Las irregularidades detectadas se concentran principalmente en fondos destinados a infraestructura social, fortalecimiento municipal y participaciones federales. 

La fiscalización incluyó revisiones contables, presupuestales, documentales y técnicas sobre obras públicas y acciones ejecutadas durante el año fiscal, con el propósito de verificar que los recursos hayan sido ejercidos conforme a la normativa vigente.

Las autoridades legislativas señalaron que el proceso de fiscalización continuará conforme al calendario establecido y reiteraron el llamado a los ayuntamientos para que presenten la documentación necesaria que permita aclarar las observaciones y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Montos por aclarar

  • Soto la Marina: $67.4 millones de pesos
  • Abasolo: $54.3 millones
  • Jaumave: $50.7 millones
  • Padilla: $38.7 millones
  • Tampico: $37.3 millones
  • San Nicolás: $33.7 millones
  • Tula: $28 millones
  • Antiguo Morelos: $21.8 millones
  • González: $18 millones
  • San Fernando: $13.5 millones
  • Matamoros: $10.1 millones
  • El Mante: $7.7 millones

