Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T103414_946_518cf87e88
Tamaulipas

Aumentan emergencias y accidentes en Reynosa este fin de semana

Protección Civil de Reynosa reporta hasta 25 emergencias diarias, principalmente accidentes viales, y llama a la ciudadanía a extremar precauciones

  • 18
  • Octubre
    2025

Con la llegada del fin de semana, la Dirección de Emergencias de Protección Civil en Reynosa ha registrado un notable incremento en los llamados de auxilio por diversas situaciones que se presentan en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes de la dependencia, mientras en un día normal se atienden en promedio siete llamados, durante los fines de semana –particularmente de viernes a domingo– la cifra puede elevarse hasta 25 servicios en un solo día.

Entre las principales emergencias destacan los conatos de incendio, cortos circuitos y, sobre todo, los accidentes vehiculares, los cuales representan la mayor parte de los reportes atendidos por los cuerpos de auxilio.

El director de Emergencias de Protección Civil, Marco Antonio Llanas, señaló que los tramos carreteros con mayor peligrosidad corresponden a las entradas y salidas de la ciudad, principalmente en las carreteras a San Fernando, Matamoros, Monterrey y Río Bravo, donde con frecuencia se registran percances graves.

“Tenemos en lo que es la carretera a Río Bravo por el área del parque industrial, en el fraccionamiento Reynosa y el parque Industrial Reynosa, y en el tramo carretero del entronque de la carretera a Matamoros sobre el libramiento a la altura de la Mil Cumbres. Posteriormente, de ahí en lo que es Puerta del Sol hasta el parque industrial del Norte. Yo creo que es la falta de precaución de los conductores y el exceso de velocidad también, pero sí hemos tenido mucha actividad en eso”, expresó Llanas.

Las autoridades municipales precisaron que las principales causas de los accidentes son el exceso de velocidad, el conducir bajo el influjo de sustancias que alteran los sentidos y el no respetar los señalamientos viales, factores que lamentablemente han derivado en accidentes con consecuencias fatales.

Ante este panorama, la Dirección de Emergencias de Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante este fin de semana y atender las recomendaciones de seguridad vial, con el propósito de prevenir tragedias y proteger la integridad de todos los reynosenses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
cd02df68_f3aa_48c6_84ed_c0781ffc9d81_b4d4aa1014
Tula celebra 14 años como Pueblo Mágico con gran fiesta
rio_panuco_junio2_37a7b2ea_096a94c174
PC alerta por incremento del Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

ewfa_e96acf5e17
Príncipe Andrés investigó a Virginia Giuffre en 2011
AP_25292236030727_b61e1a2996
Afganistán y Pakistán prometen respetar alto al fuego
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T094220_401_e4fdf59953
EUA apoya a familias afectadas por inundaciones en Veracruz
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad
×