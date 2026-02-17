Aumentan accidentes viales el fin de semana en Matamoros

El director de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros, José Luis García Castillo, informó que durante el último fin de semana se registró un incremento en los accidentes viales en la ciudad, principalmente por falta de precaución y exceso de velocidad.

El funcionario señaló que actualmente se contabilizan alrededor de ocho percances relacionados con estas causas, lo que motivó el reforzamiento de operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad. Entre las acciones implementadas destacan el operativo moto y el operativo antialcohol, los cuales se mantienen de manera permanente, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la incidencia de accidentes.

García Castillo explicó que, aunque algunas páginas y grupos de WhatsApp reportan la presencia de elementos de tránsito, el objetivo de estos operativos es prevenir incidentes y fomentar una mayor responsabilidad entre los conductores. Subrayó que estas acciones benefician a la ciudadanía, ya que generan mayor precaución al momento de conducir.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros es reducir los accidentes y salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas mediante la vigilancia y la concientización vial.

