Nacional

IMSS alerta por aumento de accidentes en fiestas decembrinas

El IMSS advirtió que en diciembre las urgencias aumentan hasta 35% por quemaduras, accidentes viales y caídas, por lo que llamó a extremar precauciones

  • 28
  • Diciembre
    2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas, al advertir un incremento considerable en la atención de pacientes en los servicios de Urgencias, principalmente por quemaduras, accidentes viales y caídas.

Aumenta la demanda en Urgencias

Erik Ortega Bolaños, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, en la Ciudad de México, informó que durante esta temporada la demanda de atención médica aumenta entre un 20 y 35%, debido a lesiones relacionadas con las actividades y festejos de fin de año.

El especialista destacó que las quemaduras, especialmente de segundo y tercer grado, representan uno de los mayores riesgos para la salud e incluso para la vida.

Estas lesiones están asociadas principalmente al uso de pirotecnia, la manipulación de líquidos calientes en la cocina y las sobrecargas eléctricas que pueden provocar conatos de incendio en los hogares.

En segundo lugar se encuentran los traumatismos craneoencefálicos, seguidos de las intoxicaciones etílicas, lesiones que se presentan con mayor frecuencia durante las celebraciones decembrinas.

Grupos más vulnerables

Ortega Bolaños señaló que los grupos de mayor riesgo varían según el tipo de accidente. Las niñas y niños, especialmente menores de cinco años, son más propensos a sufrir quemaduras o ingerir objetos extraños; los adultos jóvenes enfrentan mayor riesgo de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, mientras que las personas adultas mayores son más vulnerables a caídas dentro del hogar.

El IMSS subrayó la importancia de no minimizar ningún accidente y acudir de manera oportuna a recibir atención médica, ya que lesiones aparentemente leves pueden derivar en infecciones graves o hemorragias internas con consecuencias fatales.

Síntomas como pérdida de memoria, pérdida súbita del conocimiento o alteraciones visuales requieren atención inmediata en el área de Urgencias.

Uso responsable de los servicios médicos

Asimismo, la institución exhortó a la población a hacer un uso responsable de los servicios de Urgencias y optar por la consulta ordinaria cuando el padecimiento no represente un riesgo inmediato, con el fin de evitar la saturación hospitalaria.

Por su parte, el coordinador zonal de Seguridad en el Trabajo, Armando Yunez Cano, recomendó revisar las instalaciones eléctricas y de gas, asegurarse de que soporten la carga de las luminarias decorativas, utilizar calentadores de forma responsable y mantener una adecuada ventilación en los hogares para prevenir incendios, intoxicaciones y asfixia durante esta temporada.


