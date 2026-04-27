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Tamaulipas

Aumentan falsas amenazas de tiroteos en escuelas de Matamoros

Estas situaciones, además de movilizar a corporaciones de seguridad, provocan ansiedad y estrés innecesario entre la población escolar.

  • 27
  • Abril
    2026

Luego de los recientes reportes sobre falsos anuncios de tiroteos en planteles educativos de Matamoros, el alcalde Alberto Granados señaló que estos hechos estarían relacionados con presuntos retos en redes sociales realizados por jóvenes con el objetivo de obtener popularidad.

El edil explicó que estas publicaciones han provocado un notable ausentismo escolar en las instituciones donde se difunden las amenazas, pese a que, hasta ahora, todas han resultado ser falsas. No obstante, advirtió que el miedo que generan entre la comunidad educativa es real y no debe minimizarse.

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En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad, ya que se ha detectado un incremento en este tipo de mensajes, los cuales también han aparecido en baños y salones de escuelas en distintos municipios del estado, generando preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes.

Cabe señalar que la semana pasada se registraron múltiples casos similares, en los que circularon amenazas que finalmente resultaron ser falsas y que, en su mayoría, estaban vinculadas a contenidos difundidos en plataformas como TikTok.

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Estas situaciones, además de movilizar a corporaciones de seguridad, provocan ansiedad y estrés innecesario entre la población escolar. Por ello, Granados Fávila indicó que, por instrucciones del gobierno estatal, se atienden de inmediato estos reportes, desplegando elementos de seguridad en los planteles donde se detectan dichas alertas.


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