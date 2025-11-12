Cerrar X
Tamaulipas

Avanza segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria

  • 12
  • Noviembre
    2025

Muy avanzados se encuentran los trabajos de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, una obra que garantizará el abasto de agua por 50 años a los habitantes de la capital del estado.

Luego de más de 30 años de haberse construido  la primera línea y  de la intensa sequía que se prolongó por un largo periodo en años recientes, la construcción fue posible con una inversión aproximada de 1 mil 800 millones de pesos. 

Este acueducto comprende 54.7 kilómetros de longitud, el cual  permitirá la disponibilidad del agua para consumo personal y doméstico a la población.

60da4bab-e9ce-4ab2-aa09-30aee8ff54cc.jfif

La obra se enmarca el Plan Nacional Hídrico que comprende 17 proyectos en el país, incluyendo esta segunda línea del acueducto. 

Las autoridades aseguran que mejorará la calidad de vida de las familias victorenses al garantizar el acceso a agua potable.

Se pueden ver a bordo de carretera muchos trabajadores de las empresas Ingeniería y Construcción Koala SA de CV en colaboración con Experiencia Inmobiliaria Total SA de CV.

7557a39e-dde3-4f99-acb6-4d0c9d195a49.jfif


