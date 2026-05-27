Bajan homicidios 77% en NL y 49% en México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que Nuevo León alcanzó una reducción histórica de 77% en homicidios dolosos como resultado de los operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales.

Durante la conferencia matutina enfocada en seguridad, el gabinete federal informó que el promedio diario de homicidios en la entidad pasó de cinco casos a apenas 1.1 eventos diarios entre octubre de 2024 y julio de 2025.

Las autoridades aseguraron que actualmente Nuevo León registra un promedio cercano a un homicidio diario, considerado uno de los niveles más bajos en los últimos años.

“La reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo, de septiembre a la fecha, es de 49%”, afirmó Sheinbaum al referirse también a la disminución nacional de violencia.

Operativos y capturas redujeron violencia en Nuevo León

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la baja en homicidios en Nuevo León responde a detenciones estratégicas y operativos permanentes del gabinete de seguridad.

Entre los golpes más relevantes destacó la captura de Ricardo “N”, alias “El Riqui”, identificado como segundo al mando del Cártel del Noreste.

Según el funcionario, el despliegue coordinado de Ejército, Guardia Nacional y fuerzas estatales permitió contener la violencia en la entidad.

#InformeSeguridad | El secretario @OHarfuch destaca que el promedio diario de homicidios dolosos y de delitos de alto impacto, han mantenido una tendencia a la baja en nuestro país.



De septiembre de 2024 a mayo de 2026 se registra una disminución preliminar del 49% en el… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

México registra reducción de 49% en homicidios

A nivel nacional, el gobierno federal reportó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 44.3 durante mayo de 2026.

Las gráficas presentadas en Palacio Nacional mostraron que la actual administración registra una reducción preliminar de 44% en homicidios entre 2024 y 2026.

Sheinbaum sostuvo que la estrategia de seguridad combina operativos, inteligencia y programas sociales dirigidos a jóvenes para evitar que sean reclutados por grupos criminales.

Harfuch presume detenciones y decomisos

El funcionario aseguró que desde el 1 de octubre de 2024 la política de seguridad se enfocó en combatir la impunidad, fortalecer la coordinación institucional y ampliar las capacidades de inteligencia.

“Todos los días se realizan detenciones de generadores de violencia, se aseguran grandes cantidades de armas y drogas, se destruyen laboratorios y se desarticulan redes criminales”, afirmó.

Informó que durante la actual administración han sido detenidas cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de casi 30,000 armas de fuego y más de 400 toneladas de droga.

También detalló que se han destruido cerca de 2,400 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como metanfetamina.

Guanajuato, Sinaloa y Guerrero también reportan reducciones

En Guanajuato, el gobierno federal informó que los homicidios diarios bajaron más de 68%, luego de reforzar el despliegue de fuerzas federales y realizar detenciones de generadores de violencia.

El promedio pasó de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a cuatro casos por día.

Mientras tanto, en Sinaloa, las autoridades reportaron una reducción cercana al 45% en homicidios desde junio de 2025, además de la captura de líderes criminales vinculados al tráfico de fentanilo y grupos armados.

En la entidad también se decomisó más de una tonelada de fentanilo y fueron aseguradas más de 5,500 armas.

Por su parte, Guerrero registró una disminución de 60% en homicidios diarios tras reforzamientos operativos implementados desde finales de 2024.

Harfuch destacó que la estrategia nacional se sostiene en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario explicó que actualmente existen más de 600 cuarteles en el país y una fuerza superior a 120,000 elementos desplegados en las 32 entidades.

Además, indicó que el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 30% su estado de fuerza y emitió más de 4,600 alertas para prevenir homicidios, atentados y delitos de alto impacto.

El secretario @OHarfuch destaca los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta @Claudiashein:



1️⃣ Consolidación de la @GN_MEXICO_:



🔹 Reforzar las capacidades institucionales de la @Defensamx1, manteniendo a la @GN_MEXICO_, como una institución… pic.twitter.com/ZJuwHIm7qr — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

Golpes financieros y extradiciones

El funcionario también informó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó más de $4,000 millones de pesos relacionados con operaciones ilícitas y agregó a mil 422 personas a listas de vigilancia financiera.

Asimismo, detalló que México realizó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, incluyendo integrantes de distintos cárteles acusados de secuestro, extorsión y tráfico de drogas.

“En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones”, afirmó Harfuch.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal sostuvo que, además de las acciones operativas, su gobierno mantiene programas enfocados en jóvenes para evitar que sean reclutados por organizaciones criminales.

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