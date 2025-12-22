Podcast
Tamaulipas

Bajan ventas de piñatas en Reynosa; llaman a seguir la tradición

Varios comerciantes de piñatas en Reynosa reportan una disminución en sus ventas, atribuyéndolo a la pérdida de tradiciones

A pocos días de que concluyan las celebraciones decembrinas, comerciantes dedicados a la elaboración y venta de piñatas en Reynosa reportan una disminución en sus ventas en comparación con años anteriores, situación que atribuyen a una pérdida paulatina de las tradiciones populares.

Dalton Javier Ávalos Ramírez, propietario de una piñatería en esta ciudad fronteriza, explicó que actualmente la mayor demanda se concentra en figuras de temporada como Santa Claus, galletas de jengibre y otros personajes alusivos a la Navidad, además de las tradicionales piñatas de siete picos, que continúan siendo un elemento representativo de las posadas.

El comerciante recordó que la piñata de siete picos simboliza los siete pecados capitales y que romperla representa dejar atrás esas conductas negativas al cierre del año, con la intención de no repetirlas en el nuevo ciclo, aunque destacó que cada familia puede darle un significado especial conforme a sus creencias.

“Ahorita están pidiendo mucho figuras de Santa, galletas de jengibre, las tradicionales estrellas para las posadas; la de siete picos representa los siete pecados, se termina el año y hay que romper esos pecados para no volverlos a cometer”, explicó.

Añadió que antiguamente las piñatas también tenían un sentido religioso, ya que incluso los premios que contenían, como dulces y frutas, formaban parte del simbolismo de estas celebraciones, además de fomentar la convivencia familiar y la diversión entre chicos y grandes.

“Anteriormente se decía que los curas daban premio de lo que venía adentro de la piñata, como dulces y todo eso, y la gente se divierte; es algo que no debe faltar”, señaló.

Aunque reconoció que las ventas han ido disminuyendo de manera gradual cada año, Ávalos Ramírez confió en que la situación mejore conforme se acerquen los días más fuertes de las festividades, impulsadas por la entrega de aguinaldos y utilidades.

“La verdad, ahorita las ventas están un poco bajas a comparación de otros años; cada año va disminuyendo un poco, pero esperamos que se componga ya el mero día, con los aguinaldos, las utilidades y todo, y esperemos que se ponga bien”, concluyó.

Finalmente, el comerciante reiteró el llamado a preservar esta tradición, al considerar que la piñata no solo es un elemento festivo, sino un símbolo de identidad cultural y unión familiar durante las posadas en México.


