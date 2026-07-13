Felicita Beto Granados a la Liga Matamoros A.C. por subcampeonato

El Gobierno Municipal extendió la felicitación a jugadores, cuerpo técnico, directivos y familias, subrayando que su logro representa un orgullo

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, felicitó a los integrantes de la Liga Matamoros A.C. tras obtener el subcampeonato en la Serie Nacional de Ligas Pequeñas “Ángel Macías Barba” 2026, realizada del 4 al 11 de julio en esta ciudad.

En esta edición del torneo participaron 14 delegaciones provenientes de estados como Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Durango, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, logrando el representativo local posicionarse como el segundo mejor equipo a nivel nacional. El presidente municipal destacó el desempeño de los peloteros, quienes —dijo— representaron con orgullo a Matamoros, demostrando disciplina, talento y espíritu deportivo en cada encuentro.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando el deporte y respaldando a las nuevas generaciones, al considerar que la formación de niñas, niños y jóvenes es clave para el desarrollo de una ciudad con mayores oportunidades.

Granados también reconoció la labor de la Liga Pequeña Villa del Refugio, anfitriona del torneo, por la organización del evento y por consolidarse, a lo largo de 60 años, como referente nacional en el desarrollo del béisbol infantil.

El Gobierno Municipal extendió la felicitación a jugadores, cuerpo técnico, directivos y familias de la Liga Matamoros A.C., subrayando que su logro representa un orgullo para toda la comunidad.