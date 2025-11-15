Cerrar X
Tamaulipas

Buen Fin 2025 inicia con alta participación y ventas al alza

El Buen Fin 2025 arrancó con 215 mil comercios registrados, ventas mayores a un fin de semana normal y alta satisfacción; electrónicos y ropa lideran compras

  • 15
  • Noviembre
    2025

Durante el inicio de El Buen Fin 2025, la CONCANACO y la Secretaría de Economía reportaron los siguientes resultados:

Participación comercial

215,988 establecimientos registrados a nivel nacional.

Un 28% participa sin estar registrado oficialmente.

39% de los comerciantes indicó que las ventas del Buen Fin representan entre 15% y 20% de sus ventas anuales.

39% de los negocios participantes son locales y familiares, y 89% de ellos registró mayores ventas que un fin de semana normal.

Promoción y publicidad

Las redes sociales (Facebook e Instagram) fueron las más utilizadas para difusión.

Promociones principales:

Descuentos directos

Meses sin intereses

Combos

Comportamiento del consumidor

Medio de pago más utilizado: tarjetas de crédito.

99.999% de las compras no generaron quejas. Las pocas reportadas fueron por precios no respetados y promociones confusas.

La mayoría de las compras se realizaron en tiendas físicas, seguidas por el comercio electrónico.

Actividades y sectores

83% de las Cámaras de Comercio realizaron eventos de arranque.

Participación por sector:

Comercio mayorista: 33%

Comercio minorista: 67%

Productos más vendidos

Electrónica

Electrodomésticos

Ropa y calzado

Muebles

Percepción general

La opinión global de comerciantes y consumidores sobre El Buen Fin 2025 fue de 78% de aprobación.

El evento durará cinco días, hasta el 17 de noviembre, debido al megapuente por las fiestas revolucionarias.

 


Comentarios

