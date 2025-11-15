Buen Fin 2025 inicia con alta participación y ventas al alza
El Buen Fin 2025 arrancó con 215 mil comercios registrados, ventas mayores a un fin de semana normal y alta satisfacción; electrónicos y ropa lideran compras
Durante el inicio de El Buen Fin 2025, la CONCANACO y la Secretaría de Economía reportaron los siguientes resultados:
Participación comercial
215,988 establecimientos registrados a nivel nacional.
Un 28% participa sin estar registrado oficialmente.
39% de los comerciantes indicó que las ventas del Buen Fin representan entre 15% y 20% de sus ventas anuales.
39% de los negocios participantes son locales y familiares, y 89% de ellos registró mayores ventas que un fin de semana normal.
Promoción y publicidad
Las redes sociales (Facebook e Instagram) fueron las más utilizadas para difusión.
Promociones principales:
Descuentos directos
Meses sin intereses
Combos
Comportamiento del consumidor
Medio de pago más utilizado: tarjetas de crédito.
99.999% de las compras no generaron quejas. Las pocas reportadas fueron por precios no respetados y promociones confusas.
La mayoría de las compras se realizaron en tiendas físicas, seguidas por el comercio electrónico.
Actividades y sectores
83% de las Cámaras de Comercio realizaron eventos de arranque.
Participación por sector:
Comercio mayorista: 33%
Comercio minorista: 67%
Productos más vendidos
Electrónica
Electrodomésticos
Ropa y calzado
Muebles
Percepción general
La opinión global de comerciantes y consumidores sobre El Buen Fin 2025 fue de 78% de aprobación.
El evento durará cinco días, hasta el 17 de noviembre, debido al megapuente por las fiestas revolucionarias.
