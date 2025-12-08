Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró que “El Buen Fin” se ha consolidado como una de las principales estrategias para impulsar el consumo interno, fortalecer la formalidad y apoyar a los negocios familiares en todo el país.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Economía, “El Buen Fin” superó las expectativas de participación al pasar de alrededor de 190,000 a 216,000 negocios participantes, lo que representa un incremento de 13% en establecimientos inscritos.

En materia de consumo, se reportaron ventas por $219,000 millones de pesos, es decir, un 27% más que en la edición anterior, cuando se alcanzaron $173,000 millones, cifras que reflejan, sostuvo, la confianza de las y los consumidores en el comercio formal y en esta política pública de fomento al mercado interno.

En el ámbito fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el programa mantiene su carácter de incentivo a la formalidad y anunció que la lista de ganadoras y ganadores del sorteo del SAT estará disponible en el portal oficial sat.gob.mx a partir del 8 de diciembre, como parte de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio.

Además de los datos oficiales de la Secretaría de Economía y del SAT, la Concanaco-Servytur presentó su Informe de Resultados de “El Buen Fin 2025”, elaborado a partir de una encuesta aplicada del 13 al 17 de noviembre a negocios participantes en todo el país.

Entre los principales hallazgos del informe, la organización detalló que, en términos de participación sectorial, alrededor del 60% de la actividad correspondió al comercio minorista, 16% al comercio mayorista, 14% al turismo y 11% a servicios.

En tipo de negocio, aproximadamente 36% de la participación provino de negocios locales y empresas familiares, mientras que 64% correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio, consolidando a “El Buen Fin” como una plataforma cada vez más relevante para las empresas familiares.

La mayoría de las empresas encuestadas reportó incrementos en sus ventas respecto a una semana normal, con concentraciones significativas en rangos de entre 10% y 30% adicionales, lo que convierte al programa en una palanca importante para el cierre del año.

En métodos de pago, se observó un uso predominante de tarjetas de crédito y débito, mientras que la mayor parte de las operaciones se realizó en tiendas físicas, complementadas por canales digitales, lo que fortalece la trazabilidad de las compras y la formalidad de las operaciones.

