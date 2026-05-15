¡Celebra así este fin de semana con quincena incluida

¿Qué hacer?

J Balvin tiene cita en la Arena Monterrey

J Balvin visitará a su público regiomontano el próximo miércoles 20 de mayo. El cantante colombiano se encuentra inmerso en su tour internacional, pero no descuida el lanzamiento de nueva música; de hecho, hace unos días lanzó un disco en el que sumó talento a su compatriota Ryan Castro.

Con estética de la mafia italiana y basado en la filosofía de familia y lealtad, el disco lleva por título Omerta, una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor de El padrino.

“Este disco es como sellar nuestra hermandad musical y personal. En la carrera te deja crecer sin ego, compartir visiones y abrir caminos, y también te saca de la zona de confort para crear algo distinto”, dijo Balvin en entrevista para Billboard.

En el setlist que presentará el próximo miércoles en la Arena Monterrey, seguramente el cantautor incluirá algunos temas de su más reciente producción discográfica, en la que incluyó ritmos como dancehall y reggae, así como el sonido progresivo del reggaetón, pasando por trap, fusiones de pop urbano e incluso afrohouse.

“Yo traigo otra visión creativa, más de atrevernos a romper un poco los géneros hasta que la canción encuentre su forma”, dijo sobre el disco.

Para su presentación en la Sultana del Norte quedan pocos boletos, disponibles en taquillas de la Arena Monterrey o a través del sistema de venta en línea Superboletos.

Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: Miércoles 20 de mayo

A qué hora: 21:00 horas

¿Qué más hacer?

Jesse & Joy vienen por otro sold out

Confiados en su poder de convocatoria, los hermanos Jesse y Joy Huerta vuelven por un éxito más a la Arena Monterrey. “Tenemos una cita este 21 de mayo, estaremos por tercera y última ocasión con el Despecho Tour; no nos podemos aguantar las ganas para ir y cantar con todos ustedes en la Arena Monterrey”, comentó la vocalista Joy.

En esta gira, Jesse & Joy presentan un repertorio cargado de emoción, enfocado en sus baladas de desamor más icónicas y nuevos temas, incluyendo Si te vas, Dueles, Ya no quiero y La de la mala suerte. La gira destaca por un ambiente íntimo y nostálgico, incorporando éxitos como Chocolate, Me soltaste y ¡Corre!, por mencionar algunas de las canciones que son parte del setlist.

“La música ha sido para mí el canal y la vía que ataría todo lo que me importa y más… me dio un lenguaje para conectar. La música me dio la manera de conectar y contar historias para crear puentes”, afirmó Joy, al recibir el galardón Espíritu de Cambio en los Billboard Mujeres Latinas de la Música 2026.

Y precisamente el próximo jueves conectará música y corazón con los miles que acudan a la cita en la Arena Monterrey; si aún no tienes tu boleto, puedes adquirirlo a través de Superboletos o en taquilla del recinto de espectáculos.

Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: 21 de mayo

A qué hora: 21:00 horas

Guía cultural…

Últimos días de la exposición

Una revisión del patrimonio artístico del estado es la exposición Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025, que invita al público a reconocer la profundidad y la diversidad de creación de 96 artistas a lo largo de un siglo.

La exitosa muestra entra a su recta final, ya que permanecerá abierta al público hasta el domingo 17 de mayo, en la Nave II del Centro de las Artes, ubicada al interior del Parque Fundidora. Entrada libre.

Día Internacional de los Museos

El Museo de Historia Mexicana celebrará por partida doble el Día Internacional de los Museos los domingos 17 y 24 de mayo, de 14:00 y 16:00 horas; a través de dinámicas colaborativas y juegos que permitirán reflexionar sobre la importancia de la cooperación, la inclusión y el entendimiento mutuo.

Durante ambos domingos el acceso será gratuito en el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio.

Reseña de libro

Mantén la calma y baila

Autor: Charles M. Schulz

Sinopsis: Snoopy no necesita mucho para sonreír: Un paso de baile, un rayo de sol, un descanso. Este libro reúne más de cien ilustraciones del mejor amigo de Charlie Brown, acompañadas de reflexiones que invitan a encontrar calma en lo cotidiano, alegría en lo sencillo y levedad en medio del caos.

Ideal para recordar que siempre hay motivos de celebración. Los alegres pasos de baile de Snoopy te ayudarán a descubrir que la mejor forma de mantener la calma es festejar... ¡Y bailar!

Zona gamer

Saros: Una aventura espacial para nervios de acero

Saros es una de las grandes apuestas en exclusiva para PlayStation de este año. Una aventura de acción espacial en tercera persona, aterradora y misteriosa, que llega con una propuesta muy especial: Un planeta repleto de criaturas y desesperación que cambia por completo con cada partida.

El título es frenético y vertiginoso, tan dinámico que si te duermes o pestañeas, estás muerto. Algo complicado, al contar con un escenario sobrecogedor en el que un enigmático eclipse lo impregna todo de una tonalidad lúgubre con escenarios y criaturas de clara inspiración “lovecraftiana”.

Bajo esa atmósfera hostil, se desarrolla su historia, un juego en el que cada vez que el personaje muere, arranca desde el inicio, con la particularidad de que el entorno, y los enemigos, han cambiado.

En ese contexto, solo queda mejorar al personaje y aprender de los errores para afrontar de nuevo el desafío más preparado.

La fórmula de Saros no llega de la nada; el estudio finlandés Housemarque ha repetido la combinación ganadora que presentó con Returnal, videojuego lanzado en 2021, galardonado con cuatro premios BAFTA y que consiguió vender más de 500,000 copias en sus dos primeros meses a pesar de su dificultad.

El bucle jugable de Saros funciona con los fragmentos de exploración a los que el jugador llegue (y que funcionan para ir desgranando la historia) y los momentos de pura adrenalina de los combates que, los propios desarrolladores, califican como un “ballet de balas”.

¿De qué trata?

Saros cuenta la historia de Arjun Devraj, un agente de la corporación Soltari que, junto a la tripulación de la misión Echelon IV, llega al planeta Carcosa en busca de respuestas tras reportarse la desaparición de las tres expediciones anteriores.

La dinámica principal del juego es muy básica: Un soldado enfrentándose a todo tipo de enemigos que centran su combate en disparar decenas de proyectiles mientras el protagonista contraataca y esquiva a toda velocidad, poniendo a prueba la habilidad y los nervios de los jugadores.

Qué ver en el streaming

The Boroughs

Redacción

El Horizonte

La serie The Boroughs promete convertirse en una de las apuestas más llamativas de Netflix para 2026. Producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, esta producción mezcla ciencia ficción, misterio y drama con una premisa poco convencional: un grupo de adultos mayores deberá enfrentar una amenaza sobrenatural en una comunidad de retiro ubicada en el desierto de Nuevo México.

La serie llegará a Netflix el próximo jueves 21 de mayo y contará con una primera temporada de ocho episodios. La trama sigue a Sam Cooper, un hombre que llega a una aparentemente tranquila comunidad para jubilados y pronto descubre que algo oscuro y monstruoso acecha el lugar.

Lo que comienza como un drama sobre la vejez y el duelo se transforma rápidamente en una historia de suspenso sobrenatural donde los residentes deberán unirse para evitar que una fuerza extraterrestre les arrebate “lo único que ya no tienen de sobra: el tiempo”.

El tono recuerda a las aventuras ochenteras que hicieron famosos a los Duffer, aunque ahora los protagonistas no son adolescentes en bicicleta, sino personas mayores enfrentando terrores desconocidos.

Uno de los mayores atractivos de la serie es su elenco. Encabezan el reparto Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Denis O'Hare y Clarke Peters, acompañados por Jena Malone, Carlos Miranda y Seth Numrich. La producción también incluye participaciones especiales de figuras reconocidas como Jane Kaczmarek y Dee Wallace.

Entérate

La serie ha sido comparada con el clásico ochentero Cocoon, debido a su enfoque sobre adultos mayores enfrentando fenómenos extraterrestres. Los creadores han señalado que buscaban una historia emocionante y misteriosa, pero también profundamente humana y emocional.

(Con información de Agencias)

Comentarios