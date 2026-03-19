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Coahuila

Recibe DIF Saltillo donación de 14 mil pañales

Se destacó que este programa fue reconocido a nivel nacional en los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025, celebrados en la Ciudad de México

  • 19
  • Marzo
    2026

El DIF Saltillo, encabezado por su presidenta honoraria Luly López Naranjo, recibió una donación de 14 mil 200 pañales como resultado del evento “Eli, la Jirafa sin Manchas”, iniciativa solidaria que reunió a decenas de participantes comprometidos con apoyar a la niñez y adolescencia en situación vulnerable.

Evento solidario logra recaudación

El evento fue organizado por Lorena González Valdés, coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, en el marco del cumpleaños de Elisabetta Gentiloni González, logrando recaudar 70 mil pesos que se tradujeron en la adquisición de los pañales donados.

 Durante la entrega, Luly López Naranjo agradeció a las y los participantes, destacando que este apoyo beneficiará a niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan, además de resaltar que la suma de esfuerzos fortalece la labor del organismo para mejorar la calidad de vida de la población.

Promueven inclusión desde la infancia

Por su parte, Lorena González Valdés, acompañada de sus hijos, reconoció la colaboración de los integrantes de Corazones Voluntarios, subrayando que “Eli, la Jirafa sin Manchas” es un cuento que promueve la inclusión desde la infancia.

Reconocimiento a nivel nacional

Asimismo, se destacó que este programa fue reconocido recientemente a nivel nacional en los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025, celebrados en la Ciudad de México, consolidándose como una iniciativa ejemplar en el impulso de la participación ciudadana.


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