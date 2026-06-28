Buscadoras de Tamaulipas extienden rastreos a Nuevo León

Agradecieron el respaldo brindado por las autoridades municipales durante la jornada, apoyo que permitió desarrollar las actividades de búsqueda

Ante la persistencia de la crisis de personas desaparecidas en la región noreste del país, colectivos de búsqueda de Tamaulipas han comenzado a ampliar sus jornadas de rastreo hacia estados vecinos, llevando sus labores más allá de los límites de la entidad con la esperanza de encontrar indicios que permitan dar respuesta a cientos de familias.

Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Nuevo León

Uno de estos casos es el del colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos, cuyos integrantes informaron a través de sus redes sociales sobre la localización de pequeños restos óseos calcinados durante una jornada de búsqueda realizada en el Rancho El Divisadero, ubicado en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León, una zona colindante con Tamaulipas.

De acuerdo con la publicación, los indicios encontrados presentan un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y periciales realizar los estudios científicos necesarios para determinar si los restos son de origen humano y, en su caso, lograr su identificación.

La localización refleja la realidad que enfrentan los colectivos tamaulipecos, quienes han decidido extender sus recorridos hacia municipios de entidades vecinas debido a la posibilidad de que personas desaparecidas en Tamaulipas hayan sido trasladadas o abandonadas fuera del estado.

Los integrantes del colectivo señalaron que las labores de búsqueda continuarán en el municipio de Doctor Coss, al considerar que aún existen áreas pendientes por revisar. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para proporcionar información sobre posibles puntos donde pudieran encontrarse indicios relacionados con personas desaparecidas.

Reconocen apoyo institucional durante las jornadas

Agradecieron el respaldo brindado por las autoridades municipales durante la jornada, apoyo que permitió desarrollar las actividades de búsqueda en condiciones de mayor seguridad y coordinación.

La participación de colectivos de Tamaulipas en operativos realizados en estados vecinos evidencia que la problemática de las desapariciones rebasa las fronteras estatales y obliga a las familias buscadoras a recorrer largas distancias en su incansable esfuerzo por localizar a sus seres queridos.