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Nuevo León

Exigen madres buscadoras justicia en Nuevo León y Tamaulipas

El comunicado fue compartido en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, fecha en la suelen realizar actividades para visibilizar la problemática.

  • 09
  • Mayo
    2026

La agrupación Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas (AMORES) emitió un posicionamiento previo al Día de las Madres, en el que pidió a las autoridades no dejar solas a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos.

El documento, fechado el 9 de mayo de 2026 en Monterrey, fue difundido bajo el mensaje “Ninguna madre debería buscar sola”, donde el colectivo expuso el dolor que enfrentan las madres con hijos e hijas desaparecidos y recordó que algunas han fallecido sin encontrar verdad ni justicia.

AMORES señala crisis de desapariciones en Nuevo León

En el posicionamiento, la agrupación aseguró que en Nuevo León existen más de 7,500 personas desaparecidas y miles de restos humanos sin identificar, situación que, señalaron, refleja una problemática que continúa creciendo junto con la violencia y la inseguridad.

“Esta es una fecha difícil de celebrar, porque nada es igual. Nuestras vidas cambiaron para siempre; tenemos el corazón destrozado”, expresó el colectivo en el escrito difundido este viernes.

Asimismo, indicaron que las familias continúan enfrentando procesos lentos y falta de respuestas durante las investigaciones relacionadas con desapariciones.

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Colectivo pide respuestas inmediatas y búsquedas efectivas

AMORES exigió a los tres órdenes de gobierno que asuman su responsabilidad y realicen búsquedas inmediatas, además de investigaciones exhaustivas y procesos de identificación forense dignos.

Las integrantes del colectivo señalaron que las acciones institucionales deben fortalecerse para aumentar las posibilidades de localización de personas desaparecidas y garantizar justicia para las familias.

También reiteraron la necesidad de mantener coordinación entre autoridades estatales y federales para atender los casos pendientes.

Solicitan activación del Artículo 314

Dentro del posicionamiento, la agrupación pidió la activación del Artículo 314, con el objetivo de que las compañías telefónicas colaboren de manera inmediata cuando se emitan fichas de búsqueda.

De acuerdo con AMORES, esta medida podría contribuir a agilizar labores de localización y aumentar las probabilidades de encontrar con vida a las personas desaparecidas.


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