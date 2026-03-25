Ceci Flores afirma hallar restos de su hijo tras años de búsqueda
El hallazgo se registró en Sonora, donde la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora encabezó una nueva jornada de rastreo
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Marzo
2026
Tras más de cinco años de una búsqueda incansable que dio origen a uno de los movimientos civiles más importantes de todo México, la activista Cecilia Patricia Flores Armenta informó este martes que halló restos óseos que, de forma preliminar, podrían corresponder a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.
El hallazgo se registró en las inmediaciones del kilómetro 46 de la Carretera 26, en el municipio de Hermosillo, donde la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora encabezó una nueva jornada de rastreo que culminó con la localización de fragmentos óseos esparcidos en la zona.
Un hallazgo que el tiempo dispersó
De acuerdo con el testimonio de la activista, la recuperación de los restos ha sido compleja debido a que se encontraban dispersos en el terreno, lo cual le atribuyó al paso del tiempo y a factores naturales tras los años transcurridos desde la desaparición.
"He encontrado huesos dispersos en todo este lugar. El cuerpo de mi hijo no está completo", expresó conmovida ante los medios.
La fundadora del colectivo lamentó profundamente las condiciones del hallazgo, señalando el dolor que representa para una madre recibir restos incompletos después de media década de lucha.
¡Vamos a casa hijo!— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026
Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM
"Creo que, por lo mínimo, merecía encontrar un cuerpo completo. Pero lamentablemente no es así", añadió.
El origen de una lucha colectiva
La desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha ocurrió el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, presuntamente a manos de un grupo armado.
Este suceso fue el detonante que llevó a Ceci Flores a fundar el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que hoy agrupa a cientos de familias con personas desaparecidas.
Pese a la carga emocional, la activista fue clara en señalar que el proceso legal y científico apenas comienza, pues la identidad no podrá confirmarse hasta que se realicen las pruebas de ADN correspondientes por parte de las autoridades forenses.
"Lo único que quiero es una prueba de ADN que me confirme que sí es mi hijo", puntualizó.
Por el momento, la zona permanece bajo el resguardo de las autoridades para el procesamiento de la escena, mientras la activista espera los resultados científicos que pongan fin a la incertidumbre sobre el paradero de Marco Antonio.
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