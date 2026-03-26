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Tamaulipas

Madres buscadoras bloquean avenida en Altamira; exigen respuestas

Las integrantes del colectivo demandaron la presencia de la titular del Instituto de Atención a Víctimas en Tamaulipas, al señalar falta de respuesta

  • 26
  • Marzo
    2026

Integrantes del colectivo “Buscando el Camino hasta Encontrarlos Tamaulipas-México A.C.”, en su mayoría madres de personas desaparecidas, realizaron este jueves un bloqueo parcial en la avenida de la Industria, en el municipio de Altamira, para exigir mayor atención y apoyo por parte de las autoridades estatales.

La manifestación inició alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando las mujeres se apostaron en los carriles de sur a norte, a la altura del puente conocido como “El Barquito”, portando pancartas con fotografías y nombres de sus familiares desaparecidos. Aunque en un inicio permitían el paso intermitente, con el transcurso de las horas endurecieron la protesta.

Hasta las 14:00 horas, las manifestantes mantenían habilitado únicamente un carril en dirección de sur a norte, lo que generó severas afectaciones viales. Las filas de vehículos se extendieron desde la divisoria entre Tampico y Altamira sobre la misma avenida de la Industria, así como congestionamiento de unidades de carga pesada sobre el Libramiento Poniente, muchas de ellas con destino al puerto de Altamira.

Las integrantes del colectivo demandaron la presencia de la titular del Instituto de Atención a Víctimas en Tamaulipas, al señalar falta de respuesta a sus solicitudes. Denunciaron que, pese a haber solicitado audiencias y enviado oficios, no han sido atendidas de manera oportuna.

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Asimismo, expusieron que en al menos dos jornadas recientes de búsqueda en campo no recibieron apoyo de viáticos, lo que ha limitado sus labores para localizar a sus familiares desaparecidos. 
"Nos ponen condiciones que no corresponden a la realidad de las búsquedas; vamos a campo, no a reuniones", señalaron.

El colectivo está conformado por más de 60 personas originarias principalmente del municipio de Aldama, donde aseguran que existen más de 200 casos de desaparición, algunos con una antigüedad de hasta 15 años.

Las madres también denunciaron que enfrentan riesgos durante las búsquedas, ya que se internan en zonas rurales y de difícil acceso, como la sierra en el tramo Aldama-Soto la Marina, donde presumen la posible existencia de campamentos clandestinos.

Durante la protesta, elementos de Tránsito y de la Guardia Estatal acudieron al lugar para dialogar con las manifestantes, sin que hasta ese momento se lograra la liberación total de la vialidad.

Las inconformes advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta ser atendidas por alguna autoridad competente que garantice apoyo en tiempo y forma, al considerar que la falta de respaldo institucional obstaculiza la búsqueda de sus seres queridos.


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