Frente frío 25 provoca apagones y daños eléctricos en Reynosa

El frente frío número 25 llegó a la ciudad de Reynosa acompañado de ráfagas de viento de considerable intensidad, lo que ha provocado afectaciones en la infraestructura eléctrica de distintos sectores de la ciudad.

Como consecuencia, se han registrado apagones intermitentes en varias colonias, debido a que las ramas de los árboles y líneas conductoras de energía eléctrica se han visto afectadas por los fuertes vientos.

Las autoridades han exhortado a la población a no manipular ningún tipo de cable conductor de energía eléctrica para evitar riesgos de choque eléctrico.

Hasta el momento, únicamente se han reportado daños en algunos postes y transformadores.

Estos daños han generado variaciones de voltaje que provocaron cortocircuitos y ligeras explosiones en algunos puntos.

Las afectaciones han sido atendidas de manera oportuna por el personal correspondiente, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan las condiciones climáticas asociadas al frente frío.





