Postes caídos y daños materiales por ráfagas de viento en Reynosa

Al menos 13 postes derribados, ramas de árboles obstruyendo banquetas, la caída de una antena de telecomunicaciones y cuantiosos daños materiales es el saldo que dejó el ingreso del frente frío número 41, el cual llegó acompañado de fuertes rachas de viento a Reynosa.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, Javier Lam Canti, informó que pese a los daños registrados, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones materiales en viviendas y propiedades de los habitantes.

“Afortunadamente, no hay personas heridas, no hay personas lesionadas, sólo quedan daños materiales en el patrimonio de algunos vecinos en lo que es Paseo de las Flores, la colonia San Francisco y algunas otras colonias aledañas a esas ya mencionadas”, señaló.

Una de las zonas más afectadas fue la colonia San Francisco, ubicada en las afueras de la ciudad, donde los habitantes relataron haber vivido momentos de temor durante la madrugada al escuchar las intensas ráfagas de viento que comenzaron a derribar postes frente a sus viviendas.

“Fue muy feo, toda la madrugada fue un norte muy fuerte, todas las partes de atrás están llenas de tierra, todo adentro está lleno de tierra. Empezamos a ver como a eso de las dos o 3:30 de la mañana y nos asustamos”, relató Blanca, una de las vecinas afectadas.

Otros residentes señalaron que, ante la falta de energía eléctrica y el riesgo que representaban los cables, decidieron resguardarse en un solo cuarto de sus viviendas para mantenerse a salvo durante la emergencia.

“Nos fuimos de un cuarto a otro, nada más nos concentramos en un cuarto porque no había luz ni nada”, comentó Martín, otro de los habitantes del sector.

Residentes aseguran que este problema pudo evitarse

De acuerdo con vecinos del área, el problema pudo haberse evitado, ya que todo aparentemente comenzó con un poste que anteriormente había sido golpeado en un accidente vehicular y que, aseguran, no fue reparado a tiempo, lo que provocó que con la fuerza del viento se generara un efecto dominó que terminó por derribar varios de ellos.

“Fue muy fuerte, y luego comenzaron a chicotear los cables y allá se miraba que había lumbres por los cables. Fue un susto enorme que pasamos porque ya habíamos tenido un antecedente de un accidente y ese poste quedó dañado; creemos que la consecuencia viene desde ahí”, explicó el vecino Osvaldo Pizaña.

Debido a que ya existía un reporte previo que pudo haber prevenido la caída de los postes, los ciudadanos afectados ahora esperan que la Comisión Federal de Electricidad se haga cargo de los daños ocasionados en las fachadas de las viviendas, así como en los vehículos que resultaron afectados por la explosión de transformadores.

“Ya pasaron haciendo un video de los daños y perjuicios con el jurídico. Allá está una camioneta dañada y acá hay un vehículo al que le explotó un transformador y dañó todo. Creemos que se iban a ayudar y si no vamos a tener que hacer algo para que puedan responder, porque no es responsabilidad de uno”, concluyó el afectado.

Comentarios