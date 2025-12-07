Podcast
Nuevo León

Provoca fuerte movilización incendio en Apodaca

Un cortocircuito por cables improvisados desató un incendio en Pueblo Nuevo; la acumulación de madera agravó el siniestro, aunque fue controlado sin lesionados

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Apodaca tras el reporte de un incendio que consumió parcialmente una vivienda ubicada en la colonia Pueblo Nuevo, tercer sector. 

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Río Atoyac y Río Balsas, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar cómo las llamas salían rápidamente del interior del domicilio.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego habría sido originado por un posible cortocircuito, derivado de cables improvisados que presuntamente mantenían colgados los habitantes de la casa. 

La presencia de una gran cantidad de madera almacenada en el interior facilitó la propagación del incendio, lo que generó una respuesta inmediata de las corporaciones de auxilio.

Habitantes del sector comentaron que no es la primera ocasión en que este domicilio registra un siniestro de este tipo. 

Incluso señalaron que en eventos anteriores fueron ellos mismos quienes intervinieron para evitar que el fuego se extendiera a las viviendas aledañas, ante el riesgo permanente que representa la acumulación de material inflamable.

Al recibir el reporte a través de los números de emergencia, unidades de la Policía de Apodaca, junto con elementos de Protección Civil del Estado y del municipio, acudieron al lugar para realizar las labores de control y sofocación. 

Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue finalmente contenido, evitando así daños mayores y la posibilidad de que se propagara a otras propiedades.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas, pero indicaron que se realizará una inspección adicional para evaluar las condiciones eléctricas de la vivienda y determinar si existen riesgos estructurales. 

Asimismo, se exhortó a los vecinos a reportar de inmediato cualquier situación que pueda representar un peligro, especialmente en domicilios donde se almacenan materiales combustibles o se observan instalaciones eléctricas irregulares.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes piden mayor vigilancia y apoyo para prevenir futuros siniestros en este punto que, aseguran, se ha convertido en un foco recurrente de riesgo.


