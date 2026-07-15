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Caen cuatro sujetos armados en Matamoros; decomisan arsenal

También se aseguró la camioneta en la que se desplazaban, la misma que contaba con reporte de robo en territorio estadounidense

Por Cristhian Ramos | 15 Julio 2026

Elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal lograron la detención de cuatro hombres en la colonia Loma Alta, en Matamoros, tras asegurar armas de alto calibre, presunta droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.

El operativo se llevó a cabo durante labores de patrullaje, cuando los agentes ubicaron una unidad con civiles armados a bordo. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes intentaron huir, pero fueron alcanzados y asegurados metros más adelante.

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Durante la intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron cinco armas largas —entre ellas un fusil Barrett calibre .50—, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

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También se aseguró la camioneta en la que se desplazaban, la misma que contaba con reporte de robo en territorio estadounidense

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Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para definir su situación jurídica.

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