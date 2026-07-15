Caen cuatro sujetos armados en Matamoros; decomisan arsenal

También se aseguró la camioneta en la que se desplazaban, la misma que contaba con reporte de robo en territorio estadounidense

Elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal lograron la detención de cuatro hombres en la colonia Loma Alta, en Matamoros, tras asegurar armas de alto calibre, presunta droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.

El operativo se llevó a cabo durante labores de patrullaje, cuando los agentes ubicaron una unidad con civiles armados a bordo. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes intentaron huir, pero fueron alcanzados y asegurados metros más adelante.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron cinco armas largas —entre ellas un fusil Barrett calibre .50—, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

También se aseguró la camioneta en la que se desplazaban, la misma que contaba con reporte de robo en territorio estadounidense

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para definir su situación jurídica.