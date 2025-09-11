Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_11_at_6_07_16_PM_708a0f1b35
Tamaulipas

Caen trabajadores de ASIPONA Tampico por huachicoleo fiscal

Algunos se encuentran en calidad de detenidos, otros en investigación por la Fiscalía General de la República, con quien las autoridades portuarias colaboran

  • 11
  • Septiembre
    2025

Por nexos con el “huachicoleo fiscal”fueron dados de baja de 25 a 30 trabajadores del área de resguardo en la  Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico.

Algunos se encuentran en calidad de detenidos, otros en investigación por la Fiscalía General de la República, con quien las autoridades portuarias colaboran otorgando datos por el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico.

Jaime Herrera Romo, Director de ASIPONA Tampico dijo que: “si ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no nomás por ser señalados fueron despedidos, cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la sospecha fundada pues se despide”

WhatsApp Image 2025-09-11 at 6.07.16 PM.jpeg

Esas plazas ya fueron ocupadas por personal que evaluó la SEMAR, misma que tendrá a cargo los ingresos de nuevo personal.

“Están escrupulosamente revisando los perfiles que cumplan y que tengan pues ahora es la propia Secretaría de Marina la que ha tomado medidas para que ingresen todos los que ingresen sean pasados por controles de control y confianza”, remarcó.

La investigación está en proceso, y ASIPONA  reforzó su seguridad contratando servicios de inteligencia y equipos de videovigilancia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_12_17_47_AM_1c949f7543
Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa
EH_DOS_FOTOS_e527c96f1d
Caen dos con credenciales falsas de la Sedena en San Pedro
9d27ebe2_f488_483f_95ad_0f669e03dc96_a30d36bc4f
Fiscalía lista para colaborar en caso contra el exgobernador
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×