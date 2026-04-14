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Tamaulipas

Reynosa alerta por robos a negocios; se disparan 150% en un mes

Los asaltos con violencia golpean al comercio en el municipio y frenan inversión, advierte Canaco tras repunte entre febrero y marzo

  • 14
  • Abril
    2026

Una situación alarmante, que comienza a salirse del control de las autoridades, se vive en Reynosa, donde durante el primer trimestre del año se registró un incremento descomunal en los asaltos a negocios en diversas zonas de la ciudad.

La preocupación está respaldada por las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Justicia, lo que posiciona a Reynosa como una de las ciudades más complicadas para la actividad comercial.

Al respecto, el presidente de la Canaco Reynosa, Gildardo López, reveló que el repunte ha sido significativo en un corto periodo.

“Del mes de febrero a marzo tuvimos un 150% de incremento en los robos a los negocios, todo esto después de las seis de la tarde y hasta las 11 de la noche, y para nosotros es alarmante, porque estamos tratando de reactivar la vida en nuestra frontera después de las seis de la tarde, enfocado hacia la vida nocturna, hacia las discotecas y de alguna forma centros de entretenimiento”, señaló.

A pesar de estos indicadores, las autoridades han permanecido sin una respuesta contundente ante el crecimiento de este delito que impacta directamente al sector comercial.

Representantes empresariales advierten que ningún sector de la ciudad se encuentra exento, ya que negocios de todos los giros y en distintos horarios han sido blanco de asaltos en diversas colonias.

En ese sentido, Gildardo López advirtió que la violencia en estos delitos ha ido en aumento, elevando el nivel de riesgo para comerciantes y trabajadores.

“Ya nos preocupa porque ya empezaron a ser robos con violencia; anteriormente, nada más te asustaba o te gritaban, pero ahorita ya no, ahorita ya existe la violencia, un arma blanca, ya existe un arma de fuego; para nosotros, esto ya es alarmante, lo que está sucediendo en la ciudad”, expresó.

Ante este panorama, el sector empresarial reconoce un impacto directo en la confianza para invertir en la ciudad, con una disminución en la llegada de nuevos negocios.

El propio dirigente de la Canaco subrayó que esta situación ya frena el crecimiento económico local.

“Con estos robos, créeme que no nos beneficia, no nos da seguridad y se ha frenado la inversión en nuestro municipio, que vengan nuevos inversionistas, que vengan nuevos negocios a reactivar nuestra economía”, concluyó.


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