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Finanzas

Comercios de NL captarán 11% de la derrama por el Mundial

Nuevo León podría captar hasta el 11.8% de la derrama nacional del Mundial; Canaco y Canacope lanzaron guías para preparar comercios

  • 13
  • Mayo
    2026

Con miras al Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey presentó una guía empresarial dirigida a negocios, con el objetivo de prepararlos para la llegada de turistas nacionales e internacionales, logrando captar hasta el 11.8% de la derrama económica estimada por este evento.

En rueda de prensa, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, dio a conocer el documento elaborado por el Centro de Inteligencia Económica de Canaco (CIEC), el cual reúne recomendaciones operativas, financieras y de atención al cliente para aprovechar la derrama económica del evento. 

"Se hizo un trabajo muy completo, no solo con el ángulo económico, también mercadotécnico, práctico y turístico. Es una guía muy completa para brindar mejor atención a los turistas y nos permite meternos también en temas de costumbres y alimentación”, señaló. 

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De acuerdo con la guía, Nuevo León podría captar alrededor del 11.8% de la derrama económica nacional generada por el Mundial, dentro de un estimado de $2,250 millones de dólares. 

Además, se prevé un incremento en la demanda de servicios, especialmente en sectores como comercio, turismo y restaurantes, principalmente en zonas cercanas al Estadio Monterrey y Parque Fundidora. 

Entre las recomendaciones para los negocios destacan la capacitación del personal en inglés básico, la implementación de menús bilingües y el fortalecimiento de la atención al turista internacional. 

El documento sugiere adoptar herramientas tecnológicas como menús QR, reservaciones en línea y métodos de pago electrónicos para agilizar el servicio durante los días de mayor afluencia. 

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Paralelo a ello, la Canaco exhortó a los comercios a contar con terminales bancarias para aceptar tarjetas internacionales, pagos sin contacto y transferencias electrónicas.  

La guía también recomienda prever fondos de contingencia, aumentar inventarios y realizar pruebas previas en sistemas de cobro para evitar fallas durante el torneo. 

Además, el manual contempla temas de logística, seguridad y cumplimiento normativo, incluyendo restricciones publicitarias en las denominadas “Clean Zones” alrededor de las sedes mundialistas.  

También se promueve la inclusión, accesibilidad y sostenibilidad en los establecimientos, así como la participación en programas de capacitación impulsados por autoridades estatales y municipales rumbo al Mundial 2026. 

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Pequeños negocios se suman a la fiesta

Ante la llegada del Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey también presentó una guía de apoyo dirigida a pequeños negocios de Nuevo León, con el objetivo de prepararlos para atender el incremento de visitantes y la demanda comercial que traerá el evento internacional.

La presidenta de Canacope Monterrey, Catalina Domínguez Estrada, señaló que el Mundial representa “una oportunidad histórica para el pequeño comercio”, especialmente en zonas como los alrededores del Estadio Monterrey, Fundidora, Macroplaza, Barrio Antiguo y el corredor turístico hacia Santiago. 

Sin embargo, advirtió que también implicará retos en materia operativa, de seguridad y atención al visitante.

Como parte de esta estrategia, el organismo lanzó la “Guía Práctica para Pequeños Comerciantes – Mundial FIFA 2026 Nuevo León: “Preparación, Protección y Atención al Visitante”, disponible de forma gratuita en formato digital e impreso.


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