Tamaulipas

CANACO Reynosa exige acciones urgentes ante inseguridad carretera

El organismo afirmó que las manifestaciones son consecuencia del hartazgo por los constantes robos, extorsiones y la falta de condiciones mínimas para trabajar

  • 27
  • Noviembre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO) urgió a los tres niveles de gobierno a actuar de manera inmediata ante la creciente inseguridad en las carreteras y los recientes bloqueos realizados por organizaciones transportistas y agrícolas en Tamaulipas.

El organismo empresarial afirmó que estas manifestaciones son consecuencia del hartazgo por los constantes robos, extorsiones y la falta de condiciones mínimas para trabajar y circular con seguridad.

De acuerdo con CANACO, en México se registran cada año más de 24 mil robos de carga, con pérdidas superiores a $7 mil millones de pesos, lo que mantiene al sector productivo en una situación crítica.

A esto se suman los retenes y filtros irregulares instalados sin supervisión adecuada, los cuales —según denunció— lejos de proteger a la población se han convertido en puntos de extorsión y, en algunos casos, en fuentes de información para grupos delictivos que cometen asaltos metros adelante.

El organismo señaló que, aunque el Gobierno Federal ha anunciado acciones para atender el problema, la falta de coordinación entre corporaciones estatales, fiscales y policías municipales ha permitido que la delincuencia opere con amplio margen. Incluso alertó sobre posibles actos de complicidad y omisiones graves que incrementan la vulnerabilidad del transporte, el comercio y el sector agrícola.

Si bien CANACO Reynosa reconoció que las demandas de transportistas y agricultores son legítimas, advirtió que los cierres carreteros afectan a trabajadores, estudiantes, proveedores y miles de micro, pequeñas y medianas empresas que ya operan bajo gran presión.

Entre sus principales exigencias, la Cámara destacó:

  • Seguridad real y permanente en las carreteras.
  • Eliminación de filtros irregulares operados por corporaciones estatales y federales.
  • Coordinación efectiva entre Federación, estados y municipios.
  • Vigilancia especial en tramos de alto riesgo.
  • Protección al transporte, al turismo y al sector agrícola.
  • Auditorías al desempeño de las fiscalías estatales.

Adicionalmente, CANACO adelantó que propondrá a otros organismos empresariales evaluar medidas como la suspensión temporal del pago de cuotas en autopistas federales si no se garantiza la seguridad, así como la revisión de cargas fiscales —incluidas IVA, ISR e IEPS— ante el “estrangulamiento” que enfrentan las empresas del país. También solicitará auditorías federales al gasto estatal y municipal dirigido a la seguridad carretera.

Finalmente, la Cámara reiteró que la seguridad en las vías de comunicación es fundamental para la vida económica del país y expresó su disposición a integrarse al diálogo nacional para impulsar soluciones que devuelvan movilidad, certidumbre y tranquilidad al sector productivo y a millones de familias.


