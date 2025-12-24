CANACO Reynosa pide reactivar cruce en Las Norias

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Reynosa solicitó al Gobierno del Estado que se reactive el cruce carretero ubicado en el paradero de Las Norias, en el tramo que conecta Ciudad Victoria con la frontera, debido a los retrasos que mantiene la obra desde hace varios meses.

El organismo empresarial informó que el cruce permanece en construcción desde hace más de cuatro meses, sin avances visibles, lo que ha provocado importantes afectaciones a la movilidad durante esta temporada decembrina.

De acuerdo con CANACO, esta situación genera largas filas y tiempos de espera que pueden alcanzar hasta dos o tres horas, afectando a automovilistas particulares, transporte de carga y unidades de turismo.

El presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, explicó que esta problemática desincentiva la llegada de visitantes al estado, ya que muchos optan por evitar este tramo y utilizar rutas alternas por otras entidades, principalmente por Nuevo León.

Esta desviación de rutas, señaló el organismo, impacta directamente en la derrama económica que se esperaba recibir en Tamaulipas durante la temporada alta.

Además, se advirtió que existen tramos laterales que podrían habilitarse de manera provisional para aliviar la carga vehicular, mientras se concluyen los trabajos principales.

Por ello, CANACO pidió el respaldo del Gobernador y de la Secretaría de Obras Públicas para que se priorice la reactivación de este cruce y se evite que el turismo y el comercio se desvíen hacia otros estados.

El objetivo, indicaron, es que la economía local vuelva a fluir y que los paisanos y visitantes continúen utilizando las rutas que atraviesan Tamaulipas sin enfrentar retrasos excesivos.

Al respecto, el presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló:

“Mandamos ya un oficio al señor gobernador y al secretario de Obras Públicas estatales, que necesitamos que se reactive ese cruce que está en el paradero de Las Norias, que ya tiene más de cuatro meses esa construcción y ya se viene la temporada decembrina y no lo terminaron, y esto está causando una molestia muy grande a todos los automovilistas, al transporte de carga y al transporte turístico.

La derrama económica que nosotros estamos esperando para nuestro estado prácticamente se está yendo, porque la gente ya lo que quiere es salir del estado, ya que se le prolonga la estancia en ese cruce hasta dos o tres horas para poder pasar por ahí, siendo que hay algunos laterales que pudieran abrir como rutas alternas, porque ya tiene mucho tiempo esta obra.

Por eso pedimos todo el apoyo de las autoridades y del gobernador para que se reactive ese cruce y que la economía nuevamente fluya por nuestro estado, que nuestros paisanos, visitantes y el turismo que pasa por Tamaulipas no tengan que buscar rutas alternas por Nuevo León para evitar este punto, ya que no hay otra forma de cruzar más que por ese puente de doble circulación que está ahí”.

