CANACO Reynosa exige revocar concesión a SEMEX por fallas

Luego de que este medio informativo exhibiera las fallas graves que persisten en el sistema de semaforización de las principales calles y avenidas de Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Reynosa) reaccionó exigiendo la revocación inmediata de la concesión otorgada a la empresa SEMEX.

La cámara empresarial señaló que los semáforos inteligentes instalados presentan múltiples deficiencias que han provocado caos vial, riesgos para automovilistas y peatones, así como un evidente incumplimiento de las normas de señalización.

Entre los problemas destacan la falta de sincronización, inoperatividad en cruceros clave, obstrucción del tránsito peatonal y la ausencia de condiciones adecuadas para personas con discapacidad.

“El Ayuntamiento ha iniciado auditorías y solicitado la revocación de la concesión, pero desde el sector productivo consideramos que la respuesta debe ser inmediata. No se puede seguir poniendo en riesgo la seguridad vial de Reynosa”, declaró Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO Reynosa.

El organismo recordó que el municipio y el cabildo cuentan con instrumentos legales no solo para anular el contrato con la empresa, sino también para exigir la devolución de los recursos públicos invertidos y garantizar que se instale un sistema funcional, seguro y de alta calidad.

Asimismo, subrayó que esta obra, que representó una inversión millonaria, fue entregada sin cumplir estándares técnicos y desde su instalación ha sido objeto de quejas ciudadanas.

Aunque reconocen que el robo de cableado y los cortes de energía han agravado la problemática, insistieron en que dichos factores no justifican la deficiente instalación ni la falta de soluciones efectivas.

Con este posicionamiento, CANACO Reynosa se sumó a las voces de ciudadanos que, desde hace meses, han denunciado la situación en la vía pública y exigido una solución de fondo que ponga fin a los riesgos y al desorden vial en la ciudad.

Comentarios