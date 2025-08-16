Cerrar X
bdf78a4d_35a4_4faa_9530_a2f53a232674_fc1456d530
Tamaulipas

CANACO Reynosa exige revocar concesión a SEMEX por fallas

La cámara empresarial señaló que los semáforos inteligentes instalados presentan múltiples deficiencias que han provocado caos vial

  • 16
  • Agosto
    2025

Luego de que este medio informativo exhibiera las fallas graves que persisten en el sistema de semaforización de las principales calles y avenidas de Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Reynosa) reaccionó exigiendo la revocación inmediata de la concesión otorgada a la empresa SEMEX.

La cámara empresarial señaló que los semáforos inteligentes instalados presentan múltiples deficiencias que han provocado caos vial, riesgos para automovilistas y peatones, así como un evidente incumplimiento de las normas de señalización.

Entre los problemas destacan la falta de sincronización, inoperatividad en cruceros clave, obstrucción del tránsito peatonal y la ausencia de condiciones adecuadas para personas con discapacidad.

d6a0cba3-5e35-4e80-97ea-920082684803.jpg

“El Ayuntamiento ha iniciado auditorías y solicitado la revocación de la concesión, pero desde el sector productivo consideramos que la respuesta debe ser inmediata. No se puede seguir poniendo en riesgo la seguridad vial de Reynosa”, declaró Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO Reynosa.

El organismo recordó que el municipio y el cabildo cuentan con instrumentos legales no solo para anular el contrato con la empresa, sino también para exigir la devolución de los recursos públicos invertidos y garantizar que se instale un sistema funcional, seguro y de alta calidad.

Asimismo, subrayó que esta obra, que representó una inversión millonaria, fue entregada sin cumplir estándares técnicos y desde su instalación ha sido objeto de quejas ciudadanas.

8acbeb3b-4c17-4dd7-a768-ea06acaba436.jpg

Aunque reconocen que el robo de cableado y los cortes de energía han agravado la problemática, insistieron en que dichos factores no justifican la deficiente instalación ni la falta de soluciones efectivas.

Con este posicionamiento, CANACO Reynosa se sumó a las voces de ciudadanos que, desde hace meses, han denunciado la situación en la vía pública y exigido una solución de fondo que ponga fin a los riesgos y al desorden vial en la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T093653_358_e5d8d49c77
EUA revoca visa a la alcaldesa de Mexicali y a su esposo
Reynosa_busca_apoyo_para_enfrentar_crisis_de_basura_y_llantas_befbe8ebb3
Reynosa busca apoyo para enfrentar crisis de basura y llantas
dif_reynosa_educacion_e24fcfd9ef
Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación
publicidad

Últimas Noticias

AP_25229791550887_0e8df1bb43
Pakistán defiende gestión tras inundaciones con 270 muertos
Whats_App_Image_2025_08_17_at_7_28_05_PM_354b1f4d33
Concluye con éxito el Ramos Fest 2025 en Coahuila
Whats_App_Image_2025_08_17_at_7_30_45_PM_a4dcb5b05a
Cae techo en sala y lesiona a dos en San Pedro
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×