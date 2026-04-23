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Tamaulipas

Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa

Las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar posibles derrames o situaciones que pusieran en peligro a la población

  • 23
  • Abril
    2026

Un tractocamión tipo pipa con doble remolque que transportaba combustible se volcó este jueves en el Libramiento Monterrey, a la altura del puente conocido como “El Caracol”, generando el cierre total de la circulación y una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva. De forma preliminar, se considera que el peso de la carga pudo haber sido un factor determinante en la volcadura, lo que provocó que el vehículo y uno de sus remolques terminaran fuera de la vía.

Activan operativo por riesgo de combustible

Tras el accidente, acudieron al sitio elementos de Protección Civil, Bomberos, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal, quienes acordonaron la zona para reducir riesgos ante la presencia de material inflamable.

Las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar posibles derrames o situaciones que pusieran en peligro a la población y a los automovilistas que transitaban por el área.

volcadura-pipa.jpeg

Cierran vialidad por maniobras de retiro

La circulación fue suspendida en su totalidad mientras se llevaban a cabo las maniobras con grúas especializadas para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad.

Estas labores se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad debido a la naturaleza del cargamento.

Sin reporte de personas lesionadas

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas derivadas del incidente. Sin embargo, los trabajos en la zona continúan para restablecer el tránsito de manera segura y evitar nuevos percances.

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