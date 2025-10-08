Cerrar X
Tamaulipas

Cierran kínder en Reynosa ante negativa de reinstalar a maestra

Padres y madres de familia del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, cerraron las puertas del plantel luego de que la directora no reinstalar a una maestra

  • 08
  • Octubre
    2025

Padres y madres de familia del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la colonia Arcoíris de Reynosa, cerraron las puertas del plantel luego de que la directora se negara a acatar la orden de reinstalar a una maestra frente a grupo.

La docente Reyna Leidy Zúñiga García había sido separada de su cargo, pero la inspectora escolar de la zona 57 de educación preescolar, licenciada María Lorena Román Rodríguez, emitió un memorándum instruyendo a la directora, Martha Alicia de la Fuente, permitirle regresar a su salón de clases.

Al no cumplirse la orden, los padres de familia manifestaron su inconformidad y decidieron suspender actividades como medida de presión, al considerar injusta la negativa de la dirección escolar.

La comunidad educativa esperaba que la situación quedara resuelta con la intervención de la inspección, pero ante la falta de respuesta, optaron por mantener el cierre del plantel.

Los afectados solicitaron la intervención del área jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Arnulfo Rodríguez Treviño, para que se respalde la decisión de la autoridad escolar inmediata.

Por su parte, la directora habría optado por suspender clases oficialmente, en un intento por minimizar el conflicto, aunque esta acción ha generado mayor inconformidad entre los padres. De persistir el desacato, la inspectora escolar podría solicitar la remoción de la directora, conforme a las facultades que le otorga la normatividad educativa.


