Tamaulipas

Cierran de nuevo la Primaria Emilio Caballero de Victoria 

Padres expresaron que la situación se ha salido de control en la comunidad educativa, ya que esta escuela ha permanecido sin un director durante cuatro años

  • 20
  • Febrero
    2026

Padres de familia de la Primaria Emilio Caballero, ubicada en el Fraccionamiento Fidel Velázquez, sector Adelitas de Ciudad Victoria, han cerrado nuevamente con cadena y candado la puerta del plantel. Esta acción busca exigir a las autoridades educativas una solución inmediata ante la falta de un director y de una maestra para el grupo de cuarto grado.

Representantes del grupo de padres expresaron que la situación se ha salido de control en la comunidad educativa, ya que esta escuela ha permanecido sin un director durante cuatro años. Además, señalaron que el plantel carece de recursos básicos, especialmente en los sanitarios y en el sistema de agua potable, lo que afecta los programas de enseñanza-aprendizaje.

Sandra Enriquez Ramos, madre de familia, explicó que llevan más de cuatro meses sin maestro frente a grupo, situación que complica el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

“El pasado martes cerraron la escuela por otro tipo de problemática, de otro grupo distinto, y ahora nosotros, pero existen más situaciones; dialogamos con Ramón Hernández, representante jurídico de primarias de la Secretaría de Educación, y nos prometió que a más tardar para el pasado miércoles ya estaría una nueva maestra; sin embargo, es fecha en que no se cumple”, explicó. 

Refirió que permanecieron hasta las 14:00 horas de este viernes 20 de febrero, pero para sorpresa de los padres de familia, ninguna autoridad de la Secretaría de Educación se presentó al plantel para atender la problemática. 

“El próximo lunes estaremos nuevamente cerrando el plantel en caso de que, entre el día de hoy y el fin de semana, no tengamos la solución, por lo pronto dejamos la cadena y el candado puesto, y el lunes 23 regresaremos a manifestarnos de manera pacífica, y de no recibir respuesta nos iremos hasta las oficinas de la Secretaría de Educación en la Calzada General Luis Caballero”, dijo Enriquez Ramos.

Cabe mencionar que el secretario de educación, Miguel Ángel Valdés García, aseguró en una entrevista que todo está bajo control en las escuelas de nivel básico de Tamaulipas.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Un ejemplo de esto es la Secundaria Número 2, donde se denunció un caso de agresión con arma punzocortante por parte de un estudiante de segundo grado, lo que pone en riesgo la integridad de los alumnos, sin que hasta el momento se defina alguna sanción o estrategia. 

Asimismo, padres de familia también cerraron la escuela primaria “Martha Isabel Mata Alvarado”, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Victoria, denunciando casos de agresión física y verbal por parte de un estudiante de cuarto grado. 

Los padres exigen a las autoridades educativas que se tomen medidas para frenar las irregularidades en las escuelas de nivel básico, ya que afirman que alguien está fallando en el proceso de atención a la enseñanza y en la solución de las distintas problemáticas.


