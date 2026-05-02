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Tamaulipas

Marisquería de Playa Bagdad colapsa por fuertes olas

El restaurante “Costa Azul” se derrumbó en la playa Bagdad, en Matamoros, tras el impacto de fuerte oleaje; no se reportan heridos graves

  • 02
  • Mayo
    2026

Una marisquería ubicada en la playa Bagdad, en Matamoros, colapsó la mañana de este viernes debido al intenso oleaje que impactó la franja costera.

El restaurante “Costa Azul”, construido sobre pilares de madera, no resistió la fuerza constante del mar y terminó por derrumbarse.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención a personas que se encontraban dentro del establecimiento al momento del incidente; algunas presentaban raspones y crisis nerviosa, sin que se reportaran heridos de gravedad. 

Autoridades locales informaron que se realizará una evaluación de daños para determinar riesgos en la zona, mientras que la Vocería de Seguridad estatal exhortó a la población a evitar el área hasta nuevo aviso.


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