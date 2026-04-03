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Deportes

Colapsa tribuna en estadio de Alianza Lima; reportan 60 heridos

Equipos de rescate informaron que alrededor de 20 personas quedaron atrapadas entre los restos de la estructura colapsada

  • 03
  • Abril
    2026

Al menos 60 personas resultaron heridas luego del colapso de una estructura en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú, durante una concentración de aficionados previa al clásico del futbol peruano.

Colapso ocurre durante concentración de aficionados

El incidente se registró la tarde de este viernes en el recinto conocido como Matute, casa del club Alianza Lima, donde cientos de seguidores se reunieron para participar en un “banderazo” de apoyo al equipo previo al enfrentamiento ante Universitario de Deportes.

De acuerdo con reportes preliminares, una pared de la tribuna sur cedió repentinamente, provocando la caída de personas y dejando a varios asistentes atrapados entre los escombros.

Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de caos y desesperación, con aficionados heridos en el suelo mientras otros intentaban auxiliarlos o solicitaban ayuda de los servicios de emergencia.

Más de 60 lesionados y movilización de cuerpos de emergencia

El Ministerio de Salud de Perú informó que al menos 60 personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el lugar y posteriormente trasladadas a distintos hospitales.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) desplegó ocho unidades de emergencia para atender a los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Entre los centros médicos que recibieron a los heridos se encuentra el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros nosocomios se mantuvieron en alerta para recibir pacientes.

Personas atrapadas y labores de rescate

Equipos de rescate informaron que alrededor de 20 personas quedaron atrapadas entre los restos de la estructura colapsada, por lo que se realizaron maniobras para liberarlas.

El estadio se ubica en el distrito de La Victoria, en Lima, y había abierto sus puertas para permitir el acceso de los aficionados que participaban en la actividad previa al partido.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de los daños y la atención a los lesionados, mientras se investigan las causas que provocaron el colapso de la estructura en el inmueble deportivo.


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