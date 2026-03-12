Podcast
Coahuila

Colapsa carretera Saltillo–Monterrey luego de trágico accidente

El tráfico también se extendió hacia la carretera de cuota entre ambas ciudades, donde se registró carga vehicular considerable

  • 12
  • Marzo
    2026

La carretera Saltillo–Monterrey registró un severo colapso vial durante más de ocho horas tras un trágico accidente ocurrido a la altura del municipio de García, donde una persona perdió la vida al ser atropellada por varios automóviles. 

El hecho provocó el cierre parcial de la circulación y generó largas filas de vehículos particulares y tráileres que quedaron varados en la zona durante gran parte de la madrugada y la mañana.

Debido al bloqueo en la vialidad, decenas de operadores de transporte de carga pasaron la noche en sus unidades, enfrentando bajas temperaturas, hambre y cansancio mientras esperaban la reapertura de la carretera.

Algunos conductores permanecieron más de siete horas detenidos en la vía, sin posibilidad de avanzar, lo que agravó la congestión vehicular en este importante tramo que conecta a Saltillo con Monterrey.

El tráfico también se extendió hacia la carretera de cuota entre ambas ciudades, donde se registró carga vehicular considerable debido al desvío de automovilistas y transportistas. 

Finalmente, alrededor de las nueve de la mañana de este jueves la circulación fue liberada y, con el paso de las horas, la vialidad comenzó a normalizarse en la región. 


