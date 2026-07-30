Colectivo localiza restos óseos calcinados en Reynosa

Integrantes de Amor por los Desaparecidos reportaron el hallazgo de presuntos restos óseos humanos calcinados en un predio al sur de Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de presuntos restos óseos humanos con exposición térmica durante una jornada de búsqueda realizada este miércoles en un predio ubicado al sur de Reynosa.

El sitio se encuentra a espaldas de la colonia Puerta Sur, en las inmediaciones del viaducto y del Complejo de Seguridad Pública. De acuerdo con la agrupación, este representa el hallazgo positivo número 32 registrado en lo que va del año.

Identifican indicios en el terreno

A través de una transmisión en vivo, las buscadoras señalaron que en el lugar fueron observados fragmentos que presuntamente corresponden a piezas de cráneo con exposición térmica, además de una pieza dental, un objeto balístico y una prenda de vestir en avanzado estado de deterioro.

Entre los objetos localizados también se encontró una sudadera de manga larga con gorro y la leyenda "F.B.I.", la cual quedó como parte de los indicios hallados en el predio.

Debido a la extensión del terreno, el colectivo solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de Servicios Periciales para llevar a cabo el procesamiento oficial del área y el levantamiento de los indicios.