Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_02_at_3_25_31_PM_59e44bda26
Tamaulipas

Colectivo realiza búsqueda de restos humanos en Tamaulipas

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, como parte de los esfuerzos permanentes para dar respuesta a las familias

  • 02
  • Diciembre
    2025

La mañana del martes 2 de diciembre, el colectivo Amor por Desaparecidos en Tamaulipas inició una nueva jornada de búsqueda y localización en diversos predios del estado, con el objetivo de detectar posibles zonas donde pudieran encontrarse restos humanos.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, como parte de los esfuerzos permanentes para dar respuesta a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

De acuerdo con integrantes del colectivo, los operativos se enfocan en puntos específicos que han sido señalados de manera anónima por ciudadanos a través de los canales de comunicación del grupo.

Las pistas recibidas en los últimos días han permitido definir las primeras áreas de exploración para esta jornada, que apenas comienza.

El colectivo subrayó la importancia de la participación ciudadana, invitando a la población en general a enviar cualquier indicio, ubicación o evidencia que pudiera ayudar a la localización de personas desaparecidas o restos humanos.

Toda información puede ser canalizada mediante sus redes sociales de forma segura y confidencial.

Amor por Desaparecidos en Tamaulipas informó que será hasta el fin de semana cuando se den a conocer los resultados de esta nueva jornada de búsqueda, una de las varias que mantienen activas en distintos puntos del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mh31_vuelo_malasia_4ffe46e926
Reanudan búsqueda del vuelo MH370; desapareció hace 11 años
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
1300_muertos_sri_lanka_indonesia_tailandia_665df81227
Dejan inundaciones más de 1,300 muertos en Asia
publicidad

Últimas Noticias

hotel_sanpedro_persecucion_policial_448c1e1ecc
Surge movilización policiaca en hotel en San Pedro Garza García
G7_Rb9kh_WMAAM_6rj_af4de6a85c
Sheinbaum crea consejo para impulsar inversiones en México
7528d4d3_6fe9_4c55_a4e4_61d0f6b2c517_2fca304c83
Realizan operativo para traslado de órgano en helicóptero
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×