COMAPA Reynosa prueba medidores digitales de agua

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa puso en marcha un plan piloto con la instalación de 50 medidores digitales en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un proyecto para modernizar la medición del consumo de agua y hacer más eficiente el proceso de facturación.

El gerente general del organismo, Felipe Chiw Vega, explicó que esta nueva tecnología permitirá realizar las lecturas de manera remota mediante un teléfono celular, eliminando la necesidad de revisar físicamente cada medidor y agilizando el envío de la información al área de facturación.

"Tenemos muy buenos resultados. Va a ser mucho más fácil; en lugar de un lecturista que levanta 300 o 350 lecturas al día, con ese teléfono puede hacer 700, porque ya no hay necesidad de estarlo abriendo. Directamente y remotamente con el teléfono se va dando la lectura y en ese momento se manda la señal al departamento de facturación para comenzar a avanzar. Eso también nos va a recortar tiempos administrativos", señaló.

El funcionario indicó que, además de incrementar la productividad del personal, el nuevo sistema permitirá obtener mediciones más precisas del consumo de agua en los hogares, facilitando una facturación más rápida y eficiente.

Agregó que esta tecnología también beneficiará a los usuarios, quienes podrán conocer con mayor exactitud su consumo y adoptar medidas para evitar el desperdicio del recurso, fortaleciendo la cultura del uso responsable del agua.

La COMAPA informó que una vez concluida esta etapa piloto evaluará los resultados para determinar la viabilidad de ampliar la instalación de medidores digitales a más sectores de Reynosa como parte de su estrategia de modernización del organismo.